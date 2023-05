El Partido Popular, con 35 diputados, y Vox, con 15, arrebatan la Comunidad Valenciana al socialista Ximo Puig y sus dos socios de Gobierno, los nacionalistas de Compromís y Podemos. PP y Vox alcanzan la mayoría absoluta con 50 diputados, por 49 de toda la izquierda, donde el PSOE obtendrá 31 diputados por 13 Compromís y cinco de Podemos. Así se desprende de la encuesta elaborada por Data10 para OKDIARIO entre los días 17 y 19 de este mes de mayo sobre un total de 1.500 entrevistas: 700 en Valencia, 500 en Alicante y 300 en Castellón. Con estos resultados, el popular Carlos Mazón alcanzaría la Presidencia de la Generalitat después de ocho años de hegemonía de la izquierda.

El PP experimenta un espectacular ascenso, de la mano de su candidato Carlos Mazón, respecto a los comicios de 2019. Obtiene 778.000 votos, lo que significa 273.857 más que hace cuatro años, cuando logró 504.403. Crece hasta los 35 diputados reseñados, 16 más que en los comicios anteriores, en los que sumó 19. En términos porcentuales, el PP alcanza el 32,7% de los votos, 13,4 puntos más que en 2019, cuando se quedó en un 19,3%.

Su impulso es tan fuerte, que desbanca a los socialistas, pese a que éstos también suman cuatro diputados respecto a 2019 y pasan de 27 a 31. Sin embargo, apenas crecen en 26.347 votos. De 637.673 votos hace cuatro años a 664.020 ahora. Incrementan sus apoyos en apenas un 3,5%. Del 24,4% en las elecciones anteriores al 27,9% ahora.

Vox consolida su ascenso al obtener 15 diputados frente a los diez de 2019. Obtiene 342.720 votos. Crece en 63.773 apoyos respecto a 2019, cuando alcanzó los 278.947 sufragios. Y crece, también, porcentualmente: de un 10,7% entonces, a un 14,4%, ahora. Por tanto, un 3,7% más.

Compromís experimenta una ligera recuperación respecto a encuestas anteriores. Logra 330.820 votos y 13 diputados con el 13,9 de los sufragios. Pero aún así se queda 2,9 puntos y 108.641 votos menos que en 2019, cuando logró 439.461 votos, con el 16,8% de los sufragios. Entonces obtuvo 17 diputados.

Podemos alcanza el 5,9% de los votos, con 140.420 apoyos, lo que le permite entrar en el Parlamento autonómico con 5 escaños, aunque lejos del 8,2% de los sufragios y los 213.007 votos que en 2019 le permitieron llegar a los 8 diputados. Se ha dejado en el camino 72.587 votos, un 2,3%, lo que provoca que pierda tres de los 8 diputados que alcanzó en 2019.

En cuanto a Ciudadanos, la encuesta refrenda su espectacular derrumbe. Pasa de 466.391 votos y 18 diputados, con el 17,8% de los sufragios en 2019, a quedarse sin representación en las Cortes Valencianas, con apenas 73.758 votos. Sólo un 2,3% de los sufragios. Se deja en el camino la friolera de 411.651 apoyos, lo que porcentualmente supone un 15,5% de los votos que alcanzó en 2019.

El PP gana en las tres provincias

El Partido Popular gana en las tres provincias de la Comunidad Valenciana, pero, sobre todo, en Alicante, lo que refrenda la estrategia de Mazón de liderar la lista del PP por esta circunscripción. En concreto, en Alicante, el PP obtiene su mayor porcentaje de votos: un 34,5%, lo que permite alcanzar los 13 diputados, dos más que el PSOE, que se queda con 11 y el 28,2% de los sufragios. Vox logra el 14,4% de los votos y 5 diputados, uno más que Compromís, que se queda con 4 y el 11,2% de los sufragios. Podemos, con un porcentaje del 6,3%, tendrá 2 diputados por esta circunscripción.

En Valencia, la encuesta también refleja un triunfo del PP con 13 diputados, como en Alicante, y con un 31,3% de los votos. El PSOE tiene 12 y un 27,4% de los apoyos. Vox logra 6 escaños y un 14,4%, mientras que Compromís llega al 16,2% de los votos, lo que le otorga siete diputados. Podemos se queda en el 5,6% de los votos y 2 diputados, como en Alicante.

En la provincia de Castellón, también gana el PP, que obtiene un porcentaje de votos sólo 4 décimas inferior al de Alicante: un 34,1%, lo que le otorga nueve diputados. El PSOE se queda con el 29,5% y ocho diputados. Vox es aquí tercera fuerza con el 14,3% de los votos y logra cuatro diputados. Compromís se queda en un 10,7% y obtiene dos escaños. Finalmente, Podemos alcanza un diputado con el 6,2% de los sufragios.

Las claves

La primera de las claves es que se trata de las elecciones autonómicas más reñidas de la democracia en territorio valenciano, porque PP y Vox suman 50 escaños frente a los 49 de PSOE, Compromís y Podemos. Esto obliga a todos los partidos a seguir trabajando hasta el último día.

El PP es la fuerza más votada, como se ha dicho, en las tres provincias. Algo que tiene mucho que ver con su propia estrategia electoral. Los datos evidencian que Carlos Mazón acertó al presentarse por Alicante, donde obtiene la ventaja clave en estos comicios.

Sin embargo, no se puede decir lo mismo de su gran rival electoral, el socialista Ximo Puig, cuya decisión de presentarse por Valencia y no por Castellón, como hasta ahora, no sólo no ha dado frutos en Valencia, sino que puede haberle restado apoyos al PSOE en Castellón, lo que a día de hoy se antoja fundamental para el resultado final.

Hay más de 73.700 votos, los que obtiene Ciudadanos, que no son suficientes ni para que la formación naranja entre en las Cortes Valencianas ni para reforzar a ninguno de los otros partidos que sí obtienen representación.

Vox está fuerte en las tres provincias. De hecho, tanto en Alicante como en Castellón desbanca a Compromís en el tercer puesto. Los nacionalistas siguen padeciendo los efectos del caso Oltra, si bien experimentan un pequeño repunte. Finalmente, Podemos se mantiene en el arco parlamentario valenciano. Algo que hasta hace muy poco no estaba nada claro.

