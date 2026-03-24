El PP plantea que los remanentes del defensor del pueblo valenciano vuelvan a la Generalitat

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Valencianas, Fernando Pastor, ha calificado este martes como «razonable» que los remanentes de cualquier órgano estatutario, «como es el síndic de Greuges», el conocido como el defensor del pueblo valenciano, «volvieran a las arcas de la Generalitat para usarse donde más falta hacen». Pastor se ha manifestado así en un momento en que el Síndic de Greuges cuenta con un remanente de 1,5 millones de euros «que no se puede reinvertir» en gasto social ni en el mantenimiento del edificio que estaba destinado a ser la ampliación de la sede de la institución y que ya ha costado a las Cortes Valencianas más de 220.000 euros. «Tiene un edificio en desuso del que no solo no asume los costes, sino que nos cuesta dinero a todos los valencianos».

El actual síndic de Greuges o defensor del pueblo valenciano es el ex alcalde socialista de Alicante, Ángel Luna (1991-95) y ex portavoz socialista en las Cortes Valencianas entre 2007 y 2011. Y este martes, ha presentado la memoria anual de la institución ante la Presidencia de las Cortes Valencianas. Pero Luna, en esta ocasión, ha acusado a las Cortes Valencianas de no querer oír al síndic y de intentar taparle la boca. Y se ha arrogado ser la voz de los ciudadanos en su calidad de Síndico de Agravios de la Comunidad Valenciana.

Frente a ello, Fernando Pastor ha señalado que el síndic de greuges comparece en una comisión parlamentaria, tal como establece el reglamento de las Cortes Valencianas y avala el letrado, de manera que ese aval es el que prevalece ante un supuesto conflicto con el síndic de greuges. Pastor ha instado a Luna a «organizar su casa y no enredar con cuestiones que están jurídicamente resueltas por los expertos».

No obstante, Fernando Pastor ha sostenido que «todo es mejorable. Incluso, la ley de la sindicatura, abriendo de este modo una puerta a una modificación en defensa de la autonomía e inviolabilidad de las Cortes Valencianas. Una reforma que, según los populares, igualmente podía incluir que se devuelvan a la Hacienda autonómica los sobrantes de los fondos no gastados a lo largo del ejercicio económico.