El PP lleva a las Cortes la negativa a que Sánchez y Junts obliguen a las empresas a volver a Cataluña

El Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Valencianas llevará al próximo Pleno de la Cámara su negativa a que los acuerdos del PSOE con Junts para que Pedro Sánchez pueda seguir como presidente del Gobierno de España obliguen a retornar a Cataluña a una sola de las 975 empresas que salieron de aquella autonomía tras el procés para instalarse en la Comunidad Valenciaa y ya son consideradas empresas valencianas de pleno derecho. La propuesta del PP pretende evitar el retorno «forzado» de esas 975 empresas «que ya son voluntariamente valencianas», según ha explicado este martes el portavoz popular en las Cortes Valencianas Miguel Barrachina.

La decisión de llevar esta iniciativa al Parlamento valenciano por parte del Partido Popular se produjo este 10 de enero. Y su formato inicialmente previsto era el de una Proposición No de Ley (PNL). Esencialmente, su objetivo es proteger y defender a las empresas que salieron de Cataluña con el procés y que ahora están cómodamente asentadas en la Comunidad Valenciana. En cifras absolutas, son 975. Y de diferente tamaño.

Esta iniciativa tiene su origen, también, en la presión de Junts, la formación del huido Carles Puigdemont para que se multe a esas empresas que se fueron de Cataluña y que ahora no quieren regresar. Están más cómodas en los lugares en donde se han asentado.

La PNL del PP va a obligar también a posicionarse en esta cuestión a dos de los partidos con representación en el Gobierno de España y que en la Comunidad Valenciana son oposición: uno, el PSOE de Pedro Sánchez y Ximo Puig. El otro, la coalición nacionalista Compromís. Esta última, integrada en otra coalición a su vez, la de Sumar, que lidera la vicepresidenta Yolanda Díaz.

Pero no será la única iniciativa que el PP pondrá en marcha. Mazón viene hablando en los últimos días, y este martes lo ha vuelto a hacer a preguntas de los medios, de que viajará a Cataluña, como publicó OKDIARIO, para atraer a su vez empresas catalanas a la Comunidad Valenciana.

Y anunció, también, la creación de una oficina cuyo objeto será la defensa de las empresas que salgan de Cataluña para venir a la Comunidad Valenciana o bien que ya estén implantadas en este territorio y no quieran volver a suelo catalán.

En concreto, según explicó ese día, el 12 de enero, el propio Mazón,la idea era crear una oficina de apoyo a la relocalización de empresas. Y esa iniciativa incluye a «aquellas empresas que decidan buscar un entorno de competitividad, libertad, de no presión, de no sanción y de no amenaza» y que quieran instalarse en la Comunidad Valenciana. A todas ellas, Mazón les garantiza apoyo jurídico y burocrático. Además, no tendrá coste político.