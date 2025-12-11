El PP lleva a Antifraude 1.580 facturas pagadas sin contrato por Morella a empresas del hermano de Puig

El Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Valencianas ha entregado a la Agencia Valenciana Antifraude un total de 1.580 facturas del Ayuntamiento de Morella (Castellón) a empresas relacionadas con Francis Puig, el hermano del ex presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, fechadas desde el año 2010. Los populares piden ahora a Antifraude que amplíe la investigación sobre las facturas de Francis Puig hasta el año 2010. Antifraude ya ha constatado la contratación irregular de publicidad institucional por parte del Ayuntamiento de Morella entre 2020 y 2023. Se da la circunstancia de que en tres de los años que abarca esa petición de ampliación, 2010, 2011 y hasta junio de 2012, el alcalde de Morella era el propio Ximo Puig. En la actualidad, embajador ante la OCDE. Morella es la localidad natal de Ximo Puig.

OKDIARIO ya adelantó en julio de 2024 que empresas relacionadas con el hermano de Ximo Puig, emitieron 511 facturas al Ayuntamiento de Morella, el pueblo ex dirigente socialista, entre los años 1997 y 2004. Es decir, antes del periodo que ahora pide el PP a Antifraude que sea investigado. En esos años, Ximo Puig era el alcalde de la localidad. Estas facturas estuvieron inéditas entonces. Ximo Puig, como se ha dicho, fue alcalde de Morella entre el 18 de junio de 1995 y el 30 de junio de 2012.

Las facturas que ahora ha aportado el PP a la Agencia Antifraude fueron, según los populares, «abonadas bajo el mismo sistema de expediente sin contratación. Y totalizan un importe mínimo de 721.762,66 euros. Se trata, según las mismas fuentes, de pagos a las empresas del hermano de Ximo Puig sin proceso de licitación ni contratación alguno.

No obstante, el PP entiende que que esa cantidad puede resultar «sustancialmente superior» cuando la Agencia Valenciana Antifraude solicite las facturas originales al Ayuntamiento. En los años que ya han sido analizados, las cifras reales de gasto se han incrementado un 17,5% respecto a la documentación entregada por Jesús Lecha. Este último, también concejal del PP en el citado Ayuntamiento de Morella.

Morella ha llegado a tener hasta 13 órganos municipales de contratación diferentes que han abonado facturas a empresas relacionadas con el hermano de Ximo Puig, tal como ya ha señalado la Agencia Valenciana Antifraude y sostiene el PP.

Jesús Lecha ha apuntado que el promedio de facturas pagadas al año a las dos empresas relacionadas con el hermano de Ximo Puig, Comunicacions dels Ports S.A. y Mas Mut Productions S. L., es de 120, por un importe medio de 55.000 euros, lo que según los populares demuestra que «había una planificación anual en los servicios publicitarios que obligaban a formalizar un contrato inexistente». De hecho, según las mismas fuentes, «hay una resolución de Alcaldía reciente que certifica que en los archivos municipales no consta ningún contrato suscrito con estas empresas».

De hecho, tal como publicó OKDIARIO en abril de 2023, el Ayuntamiento de Morella, pagó desde 2015 supuestamente al menos 408.000 € en 629 contratos a empresas relacionadas con Francis Puig. La Agencia Valenciana de Investigación «ya ha emitido una resolución final de investigación que concluye la existencia de irregularidades», ha concluido Jesús Lecha.

Tal como también ha publicado OKDIARIO en julio de este año 2025, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizado solicitó cuatro años de condena para Francis Puig, el hermano del ex presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, por el caso de las facturas falsas. En concreto, el fiscal identifica en la acción de Francis Puig los supuestos delitos de falsedad documental continuada en concurso medial con un delito de estafa agravada y falsedad documental en concurso real con un delito de apropiación indebida. El fiscal consideraba que procede abrir piezas separadas de responsabilidad civil para Francis Puig y su socio, Juan Enrique Adell. Para este último, también pide tres años y 10 meses de prisión.

Jesús Lecha ha advertido que «ha llegado el momento de que Ximo Puig asuma sus responsabilidades políticas, devuelva el dinero que su familia ha cobrado indebidamente y abandone la vida pública».