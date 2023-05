Oltra recurre por «lesiva y no ajustada a derecho» la prorroga del secreto de la pieza separada

La ex vicepresidenta primera del Gobierno valenciano y ex consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas Mónica Oltra ha interpuesto recurso de reforma contra la prórroga de un mes del secreto de la pieza separada del caso que instruye el Juzgado de Instrucción 15 de Valencia. Considera que la resolución es «lesiva y no ajustada a derecho».

La conocida como pieza secreta, que es a la que Oltra se refiere en su recurso, forma parte del caso en el que se investiga si cargos y/o personal de la Consejería que ella dirigía supuestamente ocultaron las denuncias de la menor abusada por su entonces marido. Es el conocido como caso Oltra, en el que ella está imputada por los supuestos delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delito.

En sus alegaciones, Mónica Oltra esgrime que existe una supuesta vulneración de su derecho de defensa. Y, entre otras cuestiones, argumenta que: «El secreto de las actuaciones exige una justificación de limitación de la publicidad, protegiendo de este modo otro valor jurídico constitucionalmente relevante. Igualmente debe existir una adecuada proporcionalidad entre la medida tomada y el alcance del valor garantizado».

Argumenta, además, que «llama poderosamente la atención que la presente pieza esté tramitándose bajo el manto del secreto de actuaciones durante seis meses, tiempo más que suficiente para que el órgano instructor haya podido realizar aquellas tareas de investigación necesarias para el esclarecimiento de los hechos y que a su vez no entorpezcan la finalidad de la investigación».

Y dice en las citadas alegaciones también la defensa de la ex vicepresidenta valenciana Mónica Oltra que «la excepción que supone un secreto de actuaciones es cierto que tiene un amparo legal, pero no ilimitado y sin garantías para la defensa como se desprende de la resolución objeto del recurso», entre otras cuestiones.

Este caso no es el único en el que se encuentra inmersa Mónica Oltra. Según ha publicado OKDIARIO, Alberto de Rosa, presidente de Ribera Salud, ha interpuesto una querella criminal contra ella por los supuestos delitos de injurias y calumnias con publicidad contra su persona ante los juzgados de Alcobendas, en Madrid.