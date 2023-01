‘Caso Oltra’: el secretario autonómico imputado se niega a declarar hasta conocer la pieza secreta

Francesc Gamero, quien fuera subsecretario de la Vicepresidencia Primera del Gobierno valenciano, que ostentaba Mónica Oltra, y es en la actualidad secretario autonómico de Hacienda y por tanto número 2 de esa Consejería, ha trasladado un escrito al titular del Juzgado instructor del denominado caso Oltra en el que adelanta al magistrado que se acogerá a su «derecho a no declarar», como ya hizo con anterioridad el ex jefe de gabinete y primer marido de Mónica Oltra Miquel Real, hasta no conocer el contenido de la pieza secreta: la que investiga el supuesto intercambio de mails entre cargos de la Consejería de Oltra en relación con la menor víctima de abusos sexuales por parte de Luis Ramírez Icardi, segundo marido de Oltra.

El hecho de que 2 de los imputados se hayan negado a declarar hasta conocer el contenido de la citada pieza secreta ha despertado vivamente el interés en torno al caso: «¿Qué puede haber en esos e mails?», se preguntaba hoy una fuente próxima al citado caso Oltra.

Los antecedentes

El pasado mes de julio, según publicó OKDIARIO, los abogados de Mónica Oltra pidieron al juez que no interviniera esos mails cruzados entre los miembros de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas sobre el caso de la menor abusada por su marido mientras ella era la responsable, a lo que el magistrado ya se había negado en una resolución de 6 de junio de 2022, pero que fue recurrida por las acusaciones.

Ahora, son dos de los colaboradores más estrechos de Oltra, nada menos que su ex jefe de gabinete y el ex subsecretario de su consejería, los que se han acogido a su derecho a no declarar hasta que el juez no levante el secreto sobre la pieza que encierra el contenido de esos correos electrónicos.

Se da la circunstancia de que ambos siguen en el entorno del Gobierno valenciano. En el caso de Francesc Gamero como número 2 de la Consejería de Hacienda. Y en el Miquel Real, como asesor de la ex consejería de Oltra, que ahora dirige Aitana Mas.

Otra citación

En el escrito que ha presentado, Francesc Gamero solicita de hecho volver a ser citado para prestar declaración una vez se haya dado traslado a su defensa de las piezas separadas «con la antelación necesaria para garantizar el derecho de defensa», según consta en el escrito de su procurador.

En el caso de Miquel Real, que como se ha dicho también acudió a su derecho a no declarar hasta conocer la pieza secreta, el titular de instrucción 15 dictó una providencia ten la que le hacía saber de la necesidad de que se presentara en el día y la hora en que había sido citado y que se tuviera por manifestado su propósito de que se señalase otro día, «cuando se alce el secreto parcial de la causa, para ser oído en declaración».

De hecho, Miquel Real sí tuvo que acudir al Juzgado en la tarde de ayer, jueves 12 de enero. Y fue allí donde dejó constancia, tal como le había señalado el juez, de que no iba a responder a las preguntas que se le realizasen hasta que no se levantara la citada pieza secreta.

En el caso de Frances Gamero, según relatan las fuentes consultadas próximas al caso, el secretario autonómico sólo podría no asistir en el caso de que el juez le respondiera aceptando su petición. Tanto si la decisión del magistrado no se produce como si es negativa, tendrá que acudir aunque una vez en la sala se niegue a responder.

La investigación

El juez del denominado caso Oltra intenta esclarecer si cargos y/o personal de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirigía Mónica Oltra supuestamente ocultaron las denuncias de la entonces menor abusada por el que era en esos momentos marido de Mónica Oltra.

La propia Oltra está imputada en este caso por los presuntos delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delito. Y fue, precisamente, esta imputación la que precipitó su salida del Ejecutivo valenciano. Hasta el día de hoy, el caso arroja un balance de 16 imputados.