Varapalo del juez al primer ex marido de Oltra: tendrá que comparecer aunque no declare

El titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Valencia, que instruye el denominado caso Oltra, ha dictado una providencia en la que hace saber a Miquel Real, el que fuera jefe de gabinete de Mónica Oltra, la ex vicepresidenta del Gobierno valenciano, la necesidad de que se presente a declarar en el día y la hora en que fue citado por el instructor en calidad de imputado y que se tenga por manifestado «su propósito de que se señale otro día, cuando se alce el secreto parcial de la causa, para ser oído en declaración». El juez responde así a un escrito anterior de la defensa de Real en el que manifestaba su intención de acogerse a su «derecho a no declarar» en la citación prevista para mañana, 12 de enero.

Miquel Real es el primer ex marido de Mónica Oltra y era también su jefe de gabinete cuando se produjeron los hechos que ahora intenta esclarecer el citado Juzgado de Instrucción 15 de Valencia y que han dado pie al denominado caso Oltra. En ese caso, se investiga si cargos y/o personal de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirigía la vicepresidenta Mónica Oltra supuestamente ocultaron las denuncias de la menor abusada por el entonces marido de Oltra, que era en realidad su segundo marido. Mónica Oltra está imputada en este mismo caso por los presuntos delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delito.

Es además Miquel Real uno de los dos últimos imputados hasta la fecha por el juez de un total de 16 investigados. Y como tal ha sido llamado a declarar ahora. Sin embargo, su defensa presentó el lunes un escrito en que manifestaba su intención de acogerse a «su derecho a no declarar» en la citación prevista para mañana, 12 de enero.

Y de no hacerlo además mientras no conozca el contenido de una pieza secreta que todavía instruye el mismo juzgado que, precisamente, llama a declarar a Miquel Real. Y ello, porque «en los presentes autos existe una pieza secreta que pudiera afectar al derecho de defensa de mi representado al haber sido citado a declarar antes de que todo lo instruido hasta el momento sea puesto en conocimiento de esta parte».

La respuesta del juez

La respuesta del juez no se ha hecho esperar, y en la citada providencia, fechada ayer, 10 de enero, el magistrado dice: «Téngase por hechas sus manifestaciones de que se acogerá en dicho momento a su derecho al silencio hasta tanto no se alce el secreto parcial acordado. Hágase saber a dicho investigado, por medio de su representación procesal, la necesidad de que el mismo comparezca el día y hora señalado y téngase por manifestado su propósito de que se señale otro día, cuando se alce el secreto parcial de la causa, para ser oído en declaración. Asimismo, hágase saber al Ministerio Fiscal y a todas las partes el propósito» de Miquel Real «de no prestar declaración con motivo de su comparecencia en sede judicial el próximo 12 de enero».

Por tanto, el primer ex marido y ex jefe de gabinete de Mónica Oltra tendrá que acudir a la sede judicial y manifestar in situ su intención de guardar silencio en la declaración prevista mañana por los motivos antes expuestos.