Nuria Montes: «Los tres aeropuertos de la Comunidad Valenciana están en récords absolutos históricos»

Nuria Montes, consejera de Turismo de la Generalitat Valenciana, a las puertas de presentar toda la oferta turística para 2024 de la Comunidad Valenciana en Fitur, avanza que los cálculos provisionales apuntan a que en 2023 llegaron más de 10 millones de turistas extranjeros a través de los aeropuertos de este territorio, que están en «récords históricos absolutos». Una circunstancia que acrecienta la necesidad de una segunda pista de aterrizaje para el aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández. Nuria Montes revela también a OKDIARIO que el aeropuerto de Valencia está destinado, a largo plazo, a «cambiar de ubicación», para incrementar su espacio a la hora de albergar el número creciente de visitantes que eligen como destino la Comunidad Valenciana. Ampliación que, según explica, no se podrá hacer en su actual emplazamiento.

PREGUNTA.- ¿Cuál es el modelo turístico que quiere implantar el Gobierno de Carlos Mazón, con usted al frente de una consejería tan importante para la economía y el empleo de la Comunidad Valenciana como es la de Turismo?

RESPUESTA.- Es un modelo turístico, sobre todo, basado en la responsabilidad y en la sostenibilidad. Sabemos, además, que el turismo va a ser un componente esencial de la economía de la Comunidad Valenciana y española y que va a tirar del carro en este año 2024. Ya ha tirado en 2023 del carro del empleo y de la aportación al PIB. Aquí estaremos rozando fácilmente el 14% del PIB, con lo cual es uno de los principales sectores.

P.- ¿Llegaremos a esos 10 millones de visitantes?

R.- Sí. Extranjeros, sí. El primer indicativo es que los tres aeropuertos de la Comunidad Valenciana están en récords absolutos históricos. El 95% de nuestros turistas internacionales entran por los aeropuertos. Esto nos hace pensar que sí, que llegamos a la barrera de los 10 millones. Sin duda.

P.- ¿Ese récord absoluto de los aeropuertos de la Comunidad Valenciana lleva a plantearse la posibilidad de que estamos ante unas instalaciones aeroportuarias que ya están llegando a su límite y necesitan una ampliación?

R.- Si hablamos de instalaciones aeroportuarias, lo que hace falta es una planificación adelantada. Modificar un aeropuerto, ampliar un aeropuerto, construir una nueva pista no es una cuestión que se pueda solventar en un año. Me atrevería a decir que ni siquiera en dos o tres, sino que hace falta una planificación, con lo cual hay que activar de manera urgente los planes directores de los aeropuertos. Creemos que Aena ha estado muy parada en estos últimos años.

Alicante es el quinto aeropuerto de España, muy cercano en cifras de pasajeros al de Málaga, pero el malagueño ya opera con dos pistas. Con lo cual, si Alicante no tiene una segunda pista y no tiene el plan director para ampliar el edificio terminal, es un aeropuerto que está planificado para atender hasta 25 millones de pasajeros. Ahora mismo vamos ya por los 16 y cuando se inauguró estaba en nueve. Quiere decirse que hay que espabilar, No es una cuestión urgente. No es una cuestión de que los aeropuertos se vayan a quedar colapsados de hoy para mañana. Pero sí que es cierto que los próximos cinco años tiene que haber actuaciones claras, importantes y hechas y planificadas desde ella.

Ahora mismo, en el Gobierno de España ya no hay interinidad. Aena tiene que poner en marcha las inversiones y el aeropuerto de Alicante es un aeropuerto que está muy bien, pero requiere ampliación de su edificio terminal, construcción de la segunda pista y, desde luego, la gran asignatura pendiente que es la conectividad con la ciudad, porque no hay ningún aeropuerto de estas características que no tenga una conexión con tren y éste es el único que queda por conectar. De momento, en los papeles, no vemos que el Ministerio tenga pensado hacer nada de esto. Es una inversión para nosotros muy urgente, porque no solamente da servicio al turismo sino a toda la sociedad.

P.- ¿Y el aeropuerto de Manises, en Valencia, también necesita una ampliación?

R.- Está en una situación quizás más complicada, porque es un aeropuerto que tiene un origen militar, que está situado muy cerca del centro de la ciudad, cuya capacidad de crecimiento sí que está mucho más limitada. Está ya en casi 10 millones de pasajeros. Su crecimiento también ha sido espectacular el último año, más de un 22%. Y ahí sí que se requiere una actuación de carácter más urgente, porque su edificio terminal ya no está preparado para crecer mucho más. Y tiene que ser una actuación prioritaria para Aena.

P.- ¿Hablamos de una ampliación del aeropuerto de Valencia o de un nuevo aeropuerto para Valencia?

R.- Pues depende de cómo lo planifiquemos. Tenemos pendiente una reunión con el presidente de Aena para conocer cuáles son sus intenciones en este sentido. No nos olvidemos, además, de que es una empresa cotizada, con lo cual tiene que tener unos planes de expansión y de crecimiento perfectamente delimitados. Vamos a ver qué nos explican. Pero estamos seguros de que el de Valencia es uno de esos aeropuertos que, si no en el medio sí en el largo plazo, debe estar destinado a construir una nueva instalación aeroportuaria que pueda dar una posibilidad de crecimiento mayor que el actual por su ubicación geográfica. Basta acercarte al aeropuerto para que veas que efectivamente se ha quedado en medio de una zona industrial con muchísimo tráfico, muchísimo desarrollo. Entonces, seguramente, en el largo plazo está destinado a cambiar de ubicación.