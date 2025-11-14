Muere a los 24 años Nerea Reyes, fallera mayor 2026 de Pintor Goya

Valencia está de luto tras conocerse la muerte a los 24 años de Nerea Reyes Cuenca, la que en 2026 iba a ser la fallera mayor de la Falla Pintor Goya-Brasil, situada en el barrio de la Olivereta. Nerea había sido madre reciente y nombrada como fallera mayor de esta comisión el pasado mes de junio. Todas las fallas de la capital del Turia han querido rendir homenaje a una joven que queda para la eternidad de una de las fiestas más populares del mundo.

La tragedia se ha vuelto a cebar con Valencia y concretamente con la Falla Pintor Goya-Brasil. El pasado jueves se conoció la muerte a los 26 años de Nerea Reyes Cuenca, que el pasado mes de junio había sido nombrada fallera mayor de esta comisión de cara a las populares fiestas que se celebrarán en Valencia este 2026. Esta joven también había sido madre de forma reciente mientras luchaba con una enfermedad.

Nerea ya en su día fue fallera mayor de Sainetero Arniches en 2023 y, de cara a este 2026, volvió a querer vivir la experiencia después de que la comisión de Pintor Goya ofreciera su cargo. Esta falla le ha querido despedir con un bonito mensaje publicado en las redes sociales en el que destaca su alegría, cercanía y forma de vivir, algo que quedará para siempre en el recuerdo de la comisión fallera.

«Su alegría, su cercanía y su forma de vivir las fallas siempre quedarán en el recuerdo. Ha dejado una huella tan bonita como su manera de ser. Gracias, Nerea, por tanto. Siempre en nuestro corazón, eterna Fallera Mayor 2026», ha publicado la falla Pintor Goya en su perfil oficial de las redes sociales.

Adiós a la fallera mayor más icónica

Valencia y las principales fallas de la ciudad han querido mandar un mensaje de condolencia a la familia de Nerea y, en concreto, la falla Sainetero Arniches, que también ha publicado un bonito mensaje a través de las redes sociales.

«Hay personas que dejan huella, y tú, Nerea, dejaste una imborrable en todos nosotros. Siempre recordaremos tu cariño, tu entusiasmo y la luz con la que representaste a nuestra falla como Fallera Mayor 2023. Enviamos todo nuestro amor y fuerza a tu familia. Siempre formarás parte de nuestra historia, y sobre todo, de nuestro corazón», han publicado en las redes sociales.

Nerea finalmente no podrá estar en las próximas Fallas 2026 como fallera mayor, pero será merecidamente homenajeada durante la celebración que tendrá lugar en Valencia entre el próximo 1 y 19 de marzo. El recuerdo de la fallera mayor 2026 de Pintor Goya estará vivo para siempre en la ciudad.