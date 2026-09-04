Mompó acusa a Diana Morant de actuar como «la lameculos» de Sánchez por la DANA: «No vales para nada»

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ha acusado este viernes a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, de actuar como «la lameculos» de Sánchez, a través de su perfil de X después de que Diana Morant haya efectuado, en la misma red social, una dura acusación al propio Vicente Mompó por la DANA: «Mompó conocía las medidas preventivas, pero decidió avisar solo a su entorno. Al resto de valencianos, no».

Mientras España clama por la inacción del gobierno ante la trágica situación derivada de la invasión de Ceuta por ciudadanos marroquíes, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades sigue sin referirse en sus redes sociales a esta cuestión ni se conoce acción alguna en torno al inicio del curso universitario que tienen en puertas cientos de jóvenes ceutíes, pero sí ha lanzado durísimas acusaciones al presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, que le ha respondido.

Lo que ha generado el monumental enfado del presidente de la Diputación de Valencia ha sido un tuit de este 3 de septiembre de Diana Morant: «Así de claro: la Diputación de Valencia avisó a sus trabajadores y suspendió actividades por la DANA. Su presidente, que estaba en el CECOPI, lo sabía». Diana Morant continúa afirmando: «Mompó conocía las medidas preventivas, pero decidió avisar solo a su entorno. Al resto de valencianos, no».

La respuesta de Vicente Mompó no se ha hecho esperar. También a través de su perfil en la red social antes citada, Vicente Mompó ha manifestado que «los valencianos con cordura intentábamos ayudar. En cambio, tú (en referencia a Diana Morant) apareciste dos días después en el helicóptero con Pedro Sánchez, el de… si quieren más recursos, que los pidan».

Vicente Mompó añade en su respuesta que «todo el mundo sabe que en las tragedias que hemos sufrido te ha preocupado mucho más dónde están las cámaras que las personas afectadas». Y concluye dirigiéndose directamente a la ministra: «Diana, siempre serás la hija de Zapatero, la lameculos de Sánchez. No vales para nada, así de claro».

Se da la circunstancia de que, tal como publicó OKDIARIO el pasado 17 de julio, Diana Morant, máxima responsable del PSPV, un partido que ejercía en esos momentos dentro de la Sala como acusación durante la declaración ante la juez de la DANA de Vicent Mompó, manifestó en plena declaración y fuera de esa Sala: «Vamos a pedirle a la jueza que lo impute y que lo investigue si está dando falso testimonio en sede judicial».

Ya entonces, Mompó sostuvo que «no sé qué es a lo que está jugando. No me parece normal y no voy a hacer caso de lo que hace el PSPV». Y recordó, en referencia a la secretaria general del PSPV, que: «A la que quiere ser presidenta de todos los valencianos, la conocí en el incendio de Campanar. Estaba más pendiente de hacerse la foto y declaraciones que de atender realmente lo que estaba sucediendo».

Vicent Mompó agregó entonces lo que sonó a toda una indirecta acerca de la ausencia de Diana Morant de la Comunidad Valenciana: «Luego, no la he visto». Vicente Mompó también verbalizó aquel día su extrañeza porque las manifestaciones de Diana Morant se produjeran mientras él declaraba ante la juez en calidad de testigo: «No me parece normal, y lo dejo en normal, que utilice filtraciones mientras se está celebrando una declaración de un testigo. Ella sabrá lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer».

Hay que recordar, también, que tal como publicó OKDIARIO el pasado 31 de agosto, apenas un par de semanas después de erigirse en anfitriona de la fiesta oficial del eclipse que costó 72.000 euros a las arcas públicas y para la que contrató para amenizar el evento a La Habitación Roja, el grupo musical favorito del presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, y poco más de un mes más tarde de comparar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con Hitler, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, tildó al presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, de «racista» por su negativa a acoger a más menores no acompañados (menas), en este caso procedentes de la invasión de Ceuta.