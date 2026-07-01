Clamor en el PP valenciano contra Diana Morant por su «persecución» a Arturo Torró: «Que pida disculpas»

El PP es un clamor en la Comunidad Valenciana contra Diana Morant, secretaria general del PSOE valenciano y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades en el Gobierno del socialista Pedro Sánchez. Los populares exigen a Diana Morant que pida disculpas por su «persecución» a Arturo Torró, fallecido ex alcalde de Gandía, al que ahora el Tribunal Supremo ha absuelto de un delito de malversación de caudales públicos en el conocido como ‘caso Tele 7’, por el que, previamente, había sido condenado por la Audiencia de Valencia. El Supremo entiende que la Audiencia lo había condenado por cuestiones diferentes a las que sostenía la acusación y que con ello se vulneraron los principios acusatorios y de defensa.

El presidente del PP en la provincia de Valencia, Vicente Mompó, ha exigido a Diana Morant que «pida disculpas». Y ha sentenciado que «a Gandía le hace falta un alcalde como Arturo Torró», como se puede ver en el vídeo que ilustra esta información. Además, el PP de Gandía, que lidera Víctor Soler, ha acusado a la ministra y secretaria general del PSOE valenciano de utilizar «recursos públicos» en una «persecución política y personal» contra Arturo Torró.

El 20 de febrero de 2025, el cuerpo sin vida de Arturo Torró fue hallado en una cuneta en el término municipal de Xeresa, en la comarca valenciana de La Safor, donde también está Gandía. El cadáver presentaba signos de estrangulamiento en el momento del levantamiento. Murió de un único disparo. Aquella prematura muerte no fue óbice para que el recurso presentado ante el Supremo frente a la condena antes citada siguiera su curso. Ahora, el alto tribunal ha anulado la sentencia inculpatoria de la Audiencia Provincial de Valencia.

Este miércoles, el presidente del PP en la provincia de Valencia, Vicente Mompó, se ha referido a la absolución de Arturo Torró. Y ha exigido a la secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, que pida disculpas: «Los que comenzaron este caso, Diana Morant y toda su cuadrilla, demuestran, una vez más, que se equivocaron, que en política no vale todo y que, al menos, ya que se han equivocado, lo que deberían hacer es pedir disculpas a la familia, en primer lugar; a los amigos de Arturo Torró, a todo el pueblo de Gandía y asumir que se equivocaron».

Además, Vicente Mompó ha destacado que «lo que le hace falta a Gandía, es un alcalde como Arturo Torró, que soñaba con tener una ciudad a la altura de los gandienses y las gandienses. Creo que hace falta volver a generar esa ilusión en Gandía».

Por su parte, el PP de Gandía ha hecho público un comunicado en el que lamenta «profundamente» lo que califica como «persecución personal y política que Arturo Torró tuvo que padecer en vida por un procedimiento del que el Tribunal Supremo le ha absuelto».

Los populares de Gandía, que lidera Víctor Soler, exigen «a quienes impulsaron y mantuvieron esa persecución política y personal utilizando recursos públicos, la entonces alcaldesa y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, y el actual alcalde y secretario general del PSPV-PSOE de Gandía, José Manuel Prieto, pidan disculpas públicas».

Finalmente, el PP exige «que esas disculpas se hagan extensivas a su familia, que permaneció a su lado durante todo ese proceso y también sufrió las consecuencias de una campaña de descrédito que queda desmentida por la resolución del Tribunal Supremo».