Mompó retrata la petición de Morant para que se le impute: «Parece más una de la pandilla del Peugeot»

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ha manifestado este viernes, que Diana Morant: «Parece más una de la pandilla del Peugeot que no la dejaron subir al coche porque era mujer que una representante de los valencianos». Las manifestaciones de Vicent Mompó se han producido después de que, en plena declaración en Sala ante la juez de la DANA del citado Mompó, en calidad de testigo, Morant, que es secretaria general del PSOE valenciano y ministra del Gobierno de Pedro Sánchez, anunciase que su partido pedirá que la juez impute a Mompó «y que investigue si está dando falso testimonio en sede judicial».

La pandilla del Peugeot o la banda del Peugeot es cómo se conoce a Pedro Sánchez, Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García cuando recorrieron España para que Sánchez retomara la dirección del Partido Socialista. Todos menos Sánchez están investigados por supuesta corrupción.

La manifestación de Vicent Mompó se ha producido a preguntas de los medios, tras concluir su declaración en calidad de testigo del caso de la DANA, en el que el PSPV ejerce como acusación popular. Lo que ha dado pie a esa respuesta de Mompó ha sido una pregunta a raíz de lo sucedido mientras Mompó declaraba en el interior de los juzgados.

Y lo que ha sucedido es que Diana Morant, que como se ha dicho es la máxima responsable del PSPV, un partido que ejercía en esos momentos dentro de la Sala como acusación, ha manifestado en plena declaración y fuera de esa Sala: «Vamos a pedirle a la jueza que lo impute y que lo investigue si está dando falso testimonio en sede judicial».

Mompó ha sostenido que «no sé que es a lo que está jugando. No me parece normal y no voy a hacer caso de lo que hace el PSPV». Y ha recordado, en referencia a la secretaria general del PSPV que: «A la que quiere ser presidenta de todos los valencianos, la conocí en el incendio de Campanar. Estaba más pendiente de hacerse la foto y declaraciones que de atender realmente lo que estaba sucediendo».

Vicent Mompó ha agregado lo que ha sonado a toda una indirecta acerca de la ausencia de Diana Morant de la Comunidad Valenciana: «Luego, no la he visto». Vicent Mompó también ha verbalizado su extrañeza porque las manifestaciones de Diana Morant se hayan producido mientras él declaraba ante la juez en calidad de testigo: «No me parece normal, y lo dejo en normal, que utilice filtraciones mientras se está celebrando una declaración de un testigo. Ella sabrá lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer».