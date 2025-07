Mompó confirma ante la juez que Mazón no fue consultado sobre el ‘Es Alert’ en la DANA: «Es imposible»

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ha confirmado este jueves en su declaración en calidad de testigo ante la titular de Instrucción 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, la juez que instruye el caso de la DANA de este 29 de octubre, que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, no tuvo conocimiento del SMS a la población, lo que se conoce técnicamente como el Es Alert, el día de la DANA. «Es imposible», ha sentenciado Mompó a este respecto. Además, ha confirmado también que en la reunión del CECOPI, aquel día, no se habló del barranco del Poyo.

La declaración de Vicent Mompó ante la juez había quedado pospuesta en dos ocasiones. La segunda, porque estaba prevista para este 29 de mayo. Es decir, apenas 24 horas después del gran apagón. Y, a instancias del abogado José María Bueno, que dirige la defensa de unos investigados, el ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, fue aplazada. La magistrada tomó entonces esta decisión tras consultar con las partes y para evitar una posible causa de nulidad del procedimiento, según algunas fuentes próximas al caso.

La anterior, el 14 de abril, porque ese día también fue llamada la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, para testificar. Y su declaración se extendió por más de siete horas. La magistrada decidió suspender la comparecencia de Mompó, que debía haberse producido a continuación. Finalmente, la juez decidió llamar a Vicente Mompó para este 17 de julio. Y, a la tercera, ha sido la vencida.

Este jueves, Vicent Mompó ha confirmado ante la juez que Mazón no fue consultado sobre el Es Alert en la DANA: «Es imposible», ha sentenciado a ese respecto. Mompó se ha mostrado así de categórico porque el mensaje del Es Alert «empieza a existir» a las 19:00 horas, que es cuando se avisó del peligro de colapso de la presa de Forata. Mientras que sus dos únicos contactos con Mazón fueron a las 17:46 y a las 18:25 horas. Por tanto, antes de que, como ha verbalizado Mompó ese mensaje del Es Alert empezara a existir.

La otra cuestión clave de la declaración es la que hace referencia al barranco del Poyo. El presidente de la Diputación de Valencia ha manifestado que le sorprendió que no se comentara en la reunión del CECOPI el mensaje acerca del aumento de caudal del Poyo, recibido a las 18:45 horas mediante el Sistema Automático de Información Hidrológica, lo que se conoce como el SAIH. Una información que llegaba por vía telemática pero de la que no se habló a pesar de que en la reunión del CECOPI estaba el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo. Mompó ha manifestado a la juez que él no sabe si Polo tenía en ese momento esa información, pero que prefería, en todo caso, pensar que «no la conocía».