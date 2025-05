Mompó afirma que no se habló del Es Alert hasta las 19:00h: «Antes no se nos transmitió esa urgencia»

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ha afirmado este viernes que el día de la DANA, el 29 de octubre de 2024, no se habló del Es Alert, el mensaje de alerta remitido a la población, hasta las 19:00 horas. Mompó ha explicado que antes de esa hora: «No se podía pensar lo que luego sucedió» y que la preocupación estaba centrada en una posible rotura de la presa de Forata. No en el barranco del Poyo: «No se habló nunca del Es Alert antes de que se hablase de la posible rotura de Forata», ha asegurado Mompó.

Vicent Mompó se ha expresado así momento antes de participar en una jornada formativa acerca del papel de los ayuntamientos ante acontecimientos catastróficos y emergencias y en referencia a la declaración de este jueves del técnico que validó el envío del citado Es Alert ante la juez que instruye las diligencias previas del caso de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra. Según ese testigo, a las 18:36 horas del 29 de octubre ya se habló del envío del mensaje a la población.

Vicent Mompó ha explicado que «todos» tienen «muy claro en la cabeza que eso sucedió a las siete de la tarde», porque «como he dicho un millón de veces, dijeron que en dos horas, a las nueve de la noche, Forata iba a colapsar».

En ese sentido, ha asegurado que: «Nunca antes de ese momento pasó nada. Ni la gente se alertó, ni hablamos de salir, ni hablamos, prácticamente, de nada. No se nos transmitió esa urgencia o ese nerviosismo». Y ha recalcado que: «Lo que sí que tengo muy claro que fue siempre a partir de las siete de la tarde», ha añadido en declaraciones recogidas por Europa Press.

Vicent Mompó ha reiterado que antes de que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, «dijese que Forata iba a colpasar, ni se habló de esa alerta ni se habló de nada».

También, ha sostenido que hasta que se lanzó esa alerta, el CECOPi estaba centrado «única y exclusivamente» en Forata: «No se estaba hablando ni del barranco del Poyo, que es lo más grave por población, por territorio y por amplitud de la catástrofe».

El presidente de la Diputación de Valencia ha sostenido que a la gente le interesa «que recuperemos los pueblos, que los servicios se devuelvan». Y ha reiterado también que la institución que él preside «estará al lado de cada municipio hasta el último día. Hasta que devolvamos la normalidad, que nunca será como antes».