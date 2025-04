Pradas y Argüeso exculpan a Mazón en sus declaraciones a la juez de la DANA y cargan contra el Gobierno

La ex consellera de Emergencias de la Comunidad Valenciana Salomé Pradas y el ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso han exculpado este viernes en sus declaraciones ante la juez como investigados por el caso de la DANA al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón: «No se esperó al presidente para lanzar la alerta», ha aseverado Salomé Pradas ante la titular de Instrucción 3 de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra, que dirige la diligencias previas. Y Mazón «no tenía por qué ir» al CECOPI, ha explicado Emilio Argüeso.

Por contra, ambos investigados han cargado contra el Gobierno. Y han marcado un ítem importante. Emilio Argüeso ha deslizado que lo retrasó el envío de la alerta de es Alert no fue la esperada de una supuesta consulta al presidente de la Generalitat Valenciana que no se produjo. La causa fue una disputa entre el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, y el responsable del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset, cortada de cuajo por el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, con aquel: «¡Queréis mandar el mensaje de una puta vez!».

La declaración de Salomé Pradas se ha iniciado a las 10:15 horas. Y ha concluido a las 13:15 horas. Según ha manifestado su abogado, lo esencial de sus manifestaciones es que ella estuvo todo el día «al pie de cañón». Y que sus decisiones dependían de la información que le iba llegando. La defensa de la ex consellera ha aportado también un listado de llamadas del día de la DANA.

Pero, además, en su declaración Salomé Pradas, ha exculpado expresamente a Carlos Mazón de cualquier responsabilidad: «El retraso del Es Alert no dependía del presidente, sino de que los técnicos fijaran el texto».

Pradas ha sostenido también que el CECOPI se constituyó por el riesgo de colapso de la presa de Forata y no por el Poyo. Una circunstancia que dese hace semanas ha venido publicando OKDIARIO. Pero, lo más llamativo en este punto es que, según ha manifestado también Pradas a la juez, cuando el CECOPI se hubo constituido, las únicas ausencias fueron las de «miembros de la Administración del Estado». Es decir, de los organismos gubernamentales.

Pradas ha recordado que el día 28 se envió un aviso a la población. Y que ese aviso contenía también una serie de advertencias a la población. Entre ellas, como ha adelantado también OKDIARIO este jueves, la de no aproximarse a los ríos y barrancos.

Por su parte, en la declaración de Emilio Argüeso ha habido dos pasajes relevantes. Uno, en el que se ha deslizado que el retraso del envío del es Alert se produjo a consecuencia de la disputa entre dos técnicos: el subdirector de Emergencias y el jefe de Bomberos, si bien ha manifestado que el debate: «No duró mucho. El presidente de la Diputación de Valencia lo cortó. Y la consellera dijo de mandarlo».

Emilio Argüeso ha tildado de «error garrafal» otro episodio también relacionado con los bomberos: el de la retirada de los forestales que estaban pendientes de la crecida en el barranco del Poyo. Una circunstancia que el conoció varios días después porque esa orden de retirada no le fue comunicada: «No nos avisaron ni a mí ni a la consellera de la retirada de los bomberos forestales. Ni tampoco al CECOPI. Estábamos tranquilos pensando que había bomberos en todo los barrancos. Nadie nos comunicó su retirada».

Otra cuestión clave para el ex secretario autonómico de Emergencias fue la «falta de información» de la Confederación Hidrográfica del Júcar acerca de la monumental crecida del barranco del Poyo: «No se puede actuar sin información», ha explicado a ese respecto Argüeso. Y, finalmente, la «ausencia presencial» de la delegada del Gobierno Pilar Bernabé. «Si hubiera estado allí presencialmente, las cosas podrían haber ido mejor».