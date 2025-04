Argüeso a OKDIARIO: «Mi mensaje se refería al barranco de Benimodo, en el Poyo a esa hora no había agua»

El ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, ha manifestado este jueves, en declaraciones exclusivas a OKDIARIO que el mensaje que él mismo envió a la vicepresidenta del Gobierno valenciano Susana Camarero, en el que decía «los barrancos están a punto de colapsar», se refería «concretamente a uno, el barranco de Benimodo». Y no a todos. Y ha explicado a este respecto que «en el Poyo, no había agua a esa hora. Del Poyo no se nos informó al CECOPI». La hora a la que se refiere Argüeso es las 14:45 del 29 de octubre: Argüeso ha señalado por la utilización de esos mensajes al PSOE: «Los quieren usa políticamente, pero yo me refería a Benimodo».

El barranco de Benimodo está ubicado en la Ribera Alta. y sus inundaciones ponen en riesgo las localidades de Carlet, donde en el momento de enviar el mensaje se encontraba Emilio Argüeso, Benimodo, La Alcudia, Guadasuar y Massalaves.

Emilio Argüeso ha presentado este jueves un informe pericial independiente elaborado por un perito judicial informático. Un completo ejercicio de transparencia sin precedentes ahora mismo en el transcurso de una causa si tenemos en cuenta los problemas que los móviles están generando a otros importantes investigados en otras causas.

Pero a pesar de que en su conjunto, lo que traslucen esos mensajes es que el entonces secretario autonómico y otros importantes responsables como la consellera de Igualdad Susana Camarero e incluso la propia Salomé Pradas no dejaron de trabajar un solo segundo, lo que ha trascendido de ellos, que ocupan decenas de páginas en el informe, ha sido una frase suelta: «Los barrancos están a punto de colapsar». Una frase que tanto PSOE como Compromís han utilizado este jueves, también, en el Pleno de las Cortes Valencianas.

Emilio Argüeso, el autor de ese mensaje y, en consecuencia la persona que sí sabe exactamente qué quiso escribir ha relatado en conversación exclusiva con OKDIARIO que «colapsar es una palabra que no me gusta. Colapsa un edificio, pero no un río. Era imposible que yo me estuviera refiriendo al barranco del Poyo, porque a esa hora en el Poyo no había agua». Para recordar a continuación que la Confederación del Júcar «del Poyo, no se nos informó al CECOPI, pese a ser su jefe parte del CECOPI».

Emilio Argüeso ha rechazado también que él conociera que los bomberos forestales encargados de medir las crecidas del barranco del Poyo habían sido relevados y que se enteró días después. Y que incluso habló con el sindicato SPPLB para conocer de quién había procedido a la orden que él no llegó a conocer.