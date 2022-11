La menor abusada por el ex marido de Oltra consigue trabajo de limpiadora mientras Puig se niega a indemnizarla

Teresa, la joven que siendo menor fue abusada por el ex marido de Oltra, ha encontrado empleo meses después de que su novio y ella fueran despedidos del hospital de Torrevieja, cuando el centro pasó a manos de la gestión pública de la Consejería de Sanidad. Desde el miércoles de la pasada semana, según ella misma ha confirmado a OKDIARIO, Teresa trabaja como limpiadora en una empresa de Valencia. Se da la circunstancia, según han confirmado fuentes próximas a Teresa, de que la joven, con pareja y 2 hijos, llevaba años sin recibir ayudas públicas y ha tenido que superar momentos críticos en su vida personal hasta estabilizar su situación laboral.

Casi en paralelo a que se conociera que la ex vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana Mónica Oltra preparaba su reaparición pública en un acto de presentación de la tercera edición de un libro del secretario autonómico Enric Nomdedeu, en Valencia, OKDIARIO ha conocido de primera mano que la joven que fue abusada por el entonces marido entonces de Oltra lleva desde el pasado miércoles trabajando para una empresa de limpieza de la misma ciudad.

La joven ha dicho sentirse feliz con su empleo, que ha cambiado los roles familiares. Ahora, es su pareja quien se dedica al cuidado de los 2 niños para que ella pueda desarrollar su nueva actividad laboral.

Mientras, la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas del Gobierno valenciano, que preside el socialista Ximo Puig, tiene paralizado el expediente y, en consecuencia, la indemnización, que reclama la menor víctima de los abusos a que fue sometida por el marido, entonces, de la ya ex vicepresidenta del Ejecutivo y que asciende a 240.000 euros.

La Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas, que hoy dirige Aitana Mas, mantuvo en su momento que la condena al ex marido de Oltra por los abusos a que sometió a la entonces menor no era firme y está pendiente de que Tribunal Supremo resuelva un recurso de casación, lo que presumiblemente según fuentes consultadas no sucederá, al menos, hasta el próximo enero.

Además, la joven fue despedida del hospital público de Torrevieja, en el que trabajaba, en las fechas en que se produjo la reversión del citado centro de gestión privada a pública. Y es, precisamente, a cuenta de aquel despido por lo que la joven interpuso una demanda contra el citado centro, que fue admitida el pasado abril por el Juzgado de Lo Social Número 1 de Elche.

El juzgado fijó el acto de conciliación y mediación para enero del próximo año ante la Letrada de la Administración de Justicia y, sucesivamente, para la celebración, en su caso, de juicio ante la magistrada. La menor y su novio, que también fue despedido, solicitan una indemnización por supuesto despido improcedente de 25.000 euros cada uno.

Teresa, que a pesar de todos estos problemas, que han supuesto momentos críticos en su vida personal y familiar, ha conseguido salir adelante, ha logrado ahora un puesto de trabajo. Teresa se encuentra feliz y centrada en su tarea y a la espera, también, de que el juez fije la fecha en que debe comparecer ante el Juzgado de Instrucción 15 de Valencia.

El titular del citado juzgado es quien intenta esclarecer si cargos y/o personal de la Consejería de Oltra ocultaron las denuncias de la menor. Un caso que arroja hasta hoy un balance de 16 imputados. Entre ellos, la propia Mónica Oltra por los supuestos delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delito.