Los médicos de Primaria rechazan los acuerdos de la sanidad valenciana a 10 días de la huelga

El Foro de Médicos de Atención Primaria (Fomap), que integra a la inmensa mayoría de los facultativos de de ese nivel asistencial en territorio valenciano, ha rechazado los acuerdos alcanzados en la Mesa Sectorial de la sanidad valenciana del pasado 8 de marzo, que fueron firmados por la Consejería que dirige Miguel Mínguez y todos los sindicatos excepto CESM-CV. Precisamente, el mayoritario entre los facultativos de Atención Primaria y el convocante de la nueva huelga que dentro de diez días (3 de abril) paralizará la Sanidad Pública valenciana a las puertas de la Semana Santa y a dos meses de la campaña electoral.

Este rechazo supone, de facto, una seria advertencia a la Consejería de Sanidad y resulta especialmente importante porque el citado foro está conformado hasta por 8 entidades que agrupan un colegio profesional, sociedades científicas y el citado sindicato CESM-CV.

En un documento, Fomap fundamenta su posición en que el acuerdo de la Mesa no da respuestas con medidas concretas a la mayor parte de las consideraciones que los facultativos vienen reclamando varios años. Básicamente, entiende además que las medidas aprobadas no ofrecen mejoras a corto plazo, sino sólo propuestas sin concretar y sin presupuesto asignado y no favorecen que los Médicos Internos Residentes (MIR) que finalizarán su especialidad este mes de mayo quieran ejercer la profesión en territorio valenciano.

El foro «invita» a la Consejería de Sanidad y a los sindicatos firmantes a valorar de nuevo ese acuerdo para establecer medidas con que los médicos puedan realizar su trabajo «con el tiempo necesario y la calidad que merecen los pacientes».

Modelos de gestión y asistencial

En concreto, critica el modelo de gestión, porque entiende que la Consejería sigue sin crear una dirección general de Atención Primaria y Comunitaria así como la disposición de un presupuesto propio del 25% del total de la sanidad pública valenciana para invertir en ese nivel asistencial.

En cuanto al modelo asistencial, el que repercute directamente sobre el paciente, sostiene que el acuerdo: «No establece cómo se va a llevar a cabo la gestión de las consultas no demorables excedentes y lo deja a voluntad de los responsables de los centros de salud», sin aumentar recursos humanos ni presupuesto «ni establecer la cuantía de los módulos de demora». Y advierte que: «Las medidas que propone provocarán un aumento de las listas de espera y el burn out de los médicos, ya que son a costa de sobrecargar a los facultativos», por lo que entiende además que: «No aporta una solución real para gestionar los pacientes sin cita».

Formación

Critica además que en los acuerdos tampoco se especifica cómo recibirán los facultativos formación para llevar a cabo técnicas de cirugía menor y ecografías en esa Atención Primaria, ya que consideran que con las agendas llenas y pacientes sin cita esperando, «es imposible» que se formen y dispongan de tiempo para realizar esas técnicas. Considera, además, que el incremento retributivo de la hora de guardia (en torno a 1,5 € brutos) les parece «insuficiente» para la carga de trabajo y responsabilidad de los médicos.

Sostiene que el acuerdo «no aporta nada nuevo» en la gestión de recursos humanos y, en lo referente a las agresiones al personal sanitario, echa de menos «el apoyo institucional a los médicos» y campañas informativas a la población para dignificar la profesión y evitar el incremento de la agresividad, que padecen.

Jornada de 35 horas

Tampoco ve avances en lo referente a formación, docencia e investigación y hacen patente sentirse «muy decepcionados» con la implantación de la jornada de 35 horas, porque entiende que la Consejería de Sanidad podía haber eliminado la jornada ordinaria de sábado: «Han preferido concedernos más días libres al año, así se ahorran las horas de guardia del sábado por la mañana y no invierten en personal sanitario, ya que nos sustituimos entre nosotros mismos los días que los compañeros no acuden al lugar de trabajo».