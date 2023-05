Los médicos abordan al consejero de Sanidad de Puig en plena calle: «Queremos una Sanidad digna»

Tensión, sorpresa y nervios. Delegados del Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV) han abordado este viernes en plena calle a Miguel Mínguez, el consejero de Sanidad de Ximo Puig, para instarle a negociar en defensa de «una sanidad valenciana digna» y de mejores condiciones asistenciales y laborales. No ha sido un escrache, pero sí una irrupción de más de una decena de facultativos desesperados por sus condiciones asistenciales y laborales. El dinero no lo han mencionado.

Ataviados con batas blancas, banderas, pancartas y silbatos, los sindicalistas han puesto en marcha su protesta cuando Miguel Mínguez se disponía a entrar en el centro de salud de Muchamiel, una localidad que dista menos de 10 kilómetros de Alicante. La protesta ha calado entre los muchameleros que paseaban y han contemplado esta inédita escena en la sanidad valenciana. Hasta el punto, que un joven se ha dirigido desde la acera de enfrente al consejero con idéntico mensaje: «Mínguez, ¡queremos una sanidad digna!».

OKDIARIO ha sido testigo exclusivo de lo sucedido y de los tres contundentes mensajes de los facultativos: Uno: «Miguel, ¡qué somos compañeros!», otro: «Nuestros teléfonos están abiertos». Y, el tercero: «Queremos hablar de atención y medios. No de dinero».

Ahora, tras la irrupción inicial y posterior diálogo de este viernes , los facultativos creen que su equipo no ha hecho llegar a Mínguez los documentos que le envían. En consecuencia, no aceptarán ninguna reunión que no sea directamente con el propio consejero. y será a él, directamente, y no a ninguno de sus colaboradores, a quien trasladen cada documento.

Los hechos arrancan en torno a las 11,35 de este jueves. El consejero de Sanidad de Ximo Puig se disponía a entrar en el centro de salud de Muchamiel, ubicado en la Calle del Mar, junto al centro de la localidad. Ha sido entonces cuando un grupo de sindicalistas de CESM-CV le ha abordado de repente.

Con ellos, estaba la secretaria general del citado sindicato María José Gimeno, que ha sido la principal interlocutora, pero no la única. Han hablados todos y les ha respondido Mínguez. Gimeno es también la portavoz de la negociación con la Consejería. Su presencia se ha producido ante el gesto de sorpresa e incredulidad de los asesores y acompañantes del consejero.

Una de las acompañantes del responsable de la Sanidad valenciana, visiblemente nerviosa, intentaba justificar que tenía que marcharse urgentemente porque les esperaban en el centro. Pero Mínguez, que es veterano en estas lides, no sólo ha escuchado, sino que ha respondido a los delegados y ha anotado sus quejas.

Se han puesto sobre la mesa cuestiones como las agendas diarias de pacientes, el «enorme error» de la Generalitat Valenciana de centralizar los servicios del CICU en Valencia e incluso el triaje, que ahora la Consejería intenta dejar en manos de los facultativos de Primaria: «Ni se os ocurra», ha sido la contundente respuesta de los médicos. Una portavoz del sindicato ha confesado luego a OKDIARIO: «En el documento no lo pone, pero ellos (por Consejería) lo estaban pensando».

De facto, ha sido la primera vez en meses que el consejero de Sanidad valenciano y los médicos de CESM-CV han mantenido un diálogo. En este caso, de casi 30 minutos, con luz y taquígrafos. Y ha sido también la última posibilidad de los facultativos de alcanzar un acuerdo: «Nosotros no hemos roto el diálogo», le han dicho.