Mazón pone en evidencia a AEMET por su alerta tardía: «Nos avisan de un nivel rojo de ahora para ahora»

El aviso tardío de la Agencia Española de Meteorología, AEMET, acerca de la grave situación situación meteorológica que afectaba a dos comarcas valencianas este lunes y que se ha producido cuando las lluvias torrenciales ya habían anegado la localidad de Gandía, en la comarca de La Safor, en Valencia, ha sido gráficamente retratado por el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, justo se disponía a intervenir por otro motivo, el trasvase Tajo-Segura, en un acto conjunto con representantes de Andalucía y la Región de Murcia, en Alicante: «Este fenómeno, en esta ocasión, no es de anticipación, por parte de AEMET. Es decir, que no es de ahora para dentro de unas horas. Es de ahora para ahora. En esta ocasión, no es un aviso, por tanto, de previsión, sino por observación», ha manifestado Mazón, con elegancia. Pero a la vez dejando claro lo sucedido, como se puede ver en el vídeo que ilustra esta información.

El presidente de Generalitat estaba acompañado en esos momentos por el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina. Y con él se ha marchado minutos después a la sede de la Presidencia de la Generalitat en Alicante. Allí, ambos han mantenido una reunión telemática con el resto de miembros del Gobierno valenciano. No ha sido un Pleno extraordinario del Consell. Y sí una reunión informativa para valorar la situación tras el aviso por sorpresa de la AEMET.

En esa reunión, convocada de urgencia casi a primera hora de la tarde de este lunes y ante el urgente aviso «de observación» de la AEMET, el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha informado al propio Carlos Mazón y a todo el Consell de las medidas adoptadas ante la situación de alerta meteorológica. Está prevista una nueva reunión de Mazón con Valderrama a las 18:00 horas. Y, a continuación, una nueva reunión con los consellers