Mazón ante el «manotazo» de Puig en el Tajo-Segura: «No es capaz de dialogar ni con su partido»

El presidente de la Diputación de Alicante Carlos Mazón se ha mostrado «muy sorprendido» de lo que ha definido como «manotazo» que el presidente de la Generalitat Valenciana el socialista Ximo Puig ha realizado a su oferta de colaboración en la estrategia de defensa del trasvase Tajo-Segura tras los 23 recortes a que ha sometido a esa infraestructura el Gobierno de España que preside el también socialista Pedro Sánchez y la aprobación del Plan del Tajo, que reduce el caudal del trasvase al incrementar, a su vez, el caudal ecológico en la cabecera del citado río. Mazón ha criticado que: «Tanto clamar al diálogo, pero Ximo Puig no es capaz de dialogar ni con su propio partido»

Mazón ha remitido este jueves una carta a Ximo Puig para coordinar acciones que permitan salvar el trasvase Tajo-Segura y ha puesto a disposición de la Generalitat el potente departamento jurídico de la Diputación de Alicante «y cuantos informes obran en nuestro poder para coordinar las acciones jurídicas ante tan crucial momento para la provincia y, por tanto, para la Comunidad Valenciana».

El rechazo a esa propuesta es lo que ha originado, a su vez, la respuesta de Carlos Mazón, que ha lamentado que Ximo Puig: «Apele continuamente al diálogo y, sin embargo, rechace ir juntos y unidos en la defensa de un tema tan crucial para la provincia de Alicante». Y ha destacado que «tanto clamar al diálogo, pero Ximo Puig no es capaz de dialogar ni con su propio partido, ni con la Diputación de Alicante, porque dice que no tenemos competencias».

Mazón se ha preguntado, además: «¿Con quién va a hablar entonces Ximo Puig para arreglar lo del agua?, porque hasta la fecha lo único que ha hecho ha sido abstenerse y callarse». Y ha continuado: «Yo pensaba que defender el agua no era ni de izquierdas ni de derechas, ni competencia de la Generalitat o de la Diputación, si no que era un asunto para ir todos juntos. Y, así, lo estoy trabajando y ofreciendo con la mejor voluntad. Pero, se ve que para Ximo Puig no es así», ha concluido Carlos Mazón.