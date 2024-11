Mazón desmiente que estuviera incomunicado 5 horas: «Es un bulo, a las 17:30 estaba atendiendo llamadas»

Carlos Mazón ha negado este domingo haber estado incomunicado durante cinco horas el día de la DANA, el 29 de octubre. «No es verdad», ha afirmado tajante el presidente de la Generalitat Valenciana, asegurando que «a las 17:30 horas ya estaba atendiendo llamadas», sólo media hora después de que se constituye el Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) a las 17:00 horas.

Asimismo, ha aseverado que a las 18:28 horas habló con el alcalde de Cullera, el socialista Jordi Mayor, pese a que éste le ha acusado de haber estado incomunicado. También ha explicado que habló con la consellera de Interior y Justicia, Salomé Pradas, y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, en las horas criticas en que se ha dicho que estaba incomunicado.

En este sentido, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez y a la izquierda de caer «en bulos y en mentiras». «Veo al Gobierno y a a sus instituciones y a la izquierda en general cayendo en contradicciones, en bulos y en mentiras. Y creo que ya está bien», ha agregado al respecto, antes de recordar que su Ejecutivo está haciendo un esfuerzo por la recuperación y que en medio de todo ello resulta «agotador estar desmintiendo mentiras y bulos permanentemente».

El primero de esos «bulos», según ha explicado Mazón, es «el que se ha dicho que yo estuve incomunicado cinco horas. Y no es verdad». Ha agregado, en ese mismo sentido, que este sábado, escuchó al alcalde de la localidad valenciana de Cullera Jordi Mayor decir que estuvo «incomunicado cinco horas», algo que ha desmentido: «Yo hablé con el alcalde de Cullera a las 18:28 horas para preguntarle cómo estaba la situación y me dijo que estaba lloviendo pero que no esperaban problemas».

Por otro lado, ha recordado que el CECOPI a las 17:00 horas ya «estaba válidamente constituido por todos sus miembros» y ha recordado que él no es miembro del mismo: «Aquí, nadie esperaba al presidente de la Generalitat para tomar decisiones. Las decisiones se tomaban en función de la información que venía todo el tiempo. Incluida la preparación y el envío del Sistema Es Alert». Y todo ello, en función del «riesgo evidente» de que la presa de Forata «se desbordara o se rompiera».

Mazón también ha recordado que la «AEMET no es la encargada de la presa de Forata» y se ha preguntado por qué esta institución «habla de la presa a través del Gobierno».

También, ha acusado de caer en «contradicciones» al general jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Javier Marcos, «que es capaz de decir a la vez que sin la autorización de la Generalitat no podía activarse y, unos días después, que antes de la autorización de la Generalitat ya estaba operando». Mazón se ha preguntado: «¿En qué quedamos?, ¿cuáles son los nervios que tienen algunos?».

Ya en clave de futuro, Mazón ha afirmado que «no voy a dejar de pedir todo lo que se merecen los valencianos» para la recuperación tras la DANA. En este sentido, ha criticado que «parte de las ayudas» del Gobierno «son a devolver». También, ha criticado Mazón que mientras la Generalitat Valenciana ha demandado 31.000 millones de euros para la recuperación el Gobierno de Sánchez «apenas nos ponen un tercio».

El presidente de la Generalitat ha recordado que el Gobierno tenía el día de la DANA la posibilidad de tomar el mando. Y se ha preguntado que si el Gobierno tenía la información «de que puede romper una presa a las 17:30, ¿por qué no tomó el mando si el Gobierno forma parte del Cecopi?».

Mazón ha sentenciado que «quien tiene que responder ante eso es el Gobierno», que «está cayendo en una contradicción tras otra a través de sus entidades».