Mazón avisa en Barcelona que no tolerará injerencias soberanistas catalanas en la política valenciana

El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana el alicantino Carlos Mazón ha avisado hoy en Barcelona de que no tolerará injerencias soberanistas catalanas que invaliden y afecten al Estatuto valenciano, a las señas de identidad valencianas o a la cultura, lengua y tradición valencianas. Mazón se ha expresado así en el acto de inicio del curso político del PP de Barcelona, celebrado esta mañana. «Estas injerencias», ha dicho Mazón, «no ayudan a la convivencia» y ha sostenido que desde que el socialista Ximo Puig preside la Generalitat Valenciana «esta es una estrategia creciente».

Mazón ha defendido que el PP de Barcelona y el de la Comunidad Valenciana tienen muchas cuestiones en común, mucho que cooperar en el presente y en el futuro «y mucho que reivindicar en un curso -ha dicho- que es clave para Cataluña, la Comunidad Valenciana y España». En este sentido, Mazón ha dicho que Cataluña y la Comunidad Valenciana son las 2 comunidades más perjudicadas por el sistema de financiación autonómico y ha planteado una coordinación común para reivindicar esa mejora.

También, ha reivindicado el arco mediterráneo «del que el PSOE se ha olvidado», pese a que antes era responsabilidad de un ministro valenciano y ahora de una ministra catalana. También, se ha referido a la supresión de 300 líneas de autobús que conectan la Comunidad Valenciana con Cataluña con el nuevo mapa de autobuses interurbanos.

Mazón, además, ha reivindicado una bajada de impuestos para las rentas más bajas de ambas autonomías, que tienen «los tipos impositivos más altos para los salarios más bajos».

También, ha apuntado al Gobierno valenciano que preside el socialista Ximo Puig, del que ha dicho que es «el primero que no respeta el Estatuto de Autonomía, no denominando a la Comunidad Valenciana como en ese estatuto se la denomina «y siendo cómplice de algunas insinuaciones soberanistas que no van a ningún lado y tienen que ver con la denominación de ‘Países Catalanes’». «La relación de hermandad -ha concluido- solo se puede entender desde el respeto mutuo».