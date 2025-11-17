El lugar exacto donde está el radar de Valencia que pone más de 50 multas al día

Automovilistas Europeos Asociados publicó un informe el pasado mes de junio en el que develó cuál es el radar que más multa en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. La AEA también hizo una clasificación de las comunidades autónomas más sancionadas por la DGT y la Comunidad Valenciana está en tercera posición. Todo lo que debes saber sobre el radar que más multa de toda la Comunidad Valenciana.

Automovilistas Europeos Asociados publicó un artículo el pasado mes de julio de 2025 en el que informó de haber localizado «los radares más multones» de España. La AEA informó que en todo el año 2024 se formularon 3.440.655 denuncias por exceso de velocidad y que «Andalucía sigue liderando el ranking de las comunidades autónomas con los radares más activos». Con 959.592 denuncias, esta comunidad representa el 27,8% de todas las multas de España.

La Comunidad Valenciana ocupa el tercer puesto de esta clasificación con un total de 366.360 en todo el año pasado, que representan el 10,6% de todas las infracciones por exceso de velocidad que se registraron en España en todo 2024. Este informe de la AEA también ha desvelado cuál es el radar que más multa en la Comunidad Valenciana y concretamente está en la provincia de Alicante.

El radar que más multa en Valencia, Alicante y Castellón

El radar que más multa en la Comunidad Valenciana está en el kilómetro 8 de la A-70 en Alicante, concretamente en la salida del túnel de la localidad de San Juan. En todo 2024, este radar registró 18.196 sanciones por exceso de velocidad, estableciendo un incremento del 24% con respecto a 2023, en el que registró 14.654 denuncias. Este dispositivo tiene una velocidad limitada a 80 km/h y en todo el año pasado salieron 50 multas al día, casi dos a la hora.

El segundo radar que más multa de la Comunidad Valenciana está en la AP-7 a la altura de Castellón, concretamente en el kilómetro 356. El número de denuncias totales por exceso de velocidad ascendió hasta 16. 704 en 2024. El tercer radar que más multa también está en Castellón, concretamente en la N-340. El total de denuncias por exceso de velocidad que registró fue de 16.287.

Según el informe de la AEA, estos son los radares que más multaron en la Comunidad Valenciana en 2024:

Provincia Vía Punto kilométrico Denuncias

Alicante A-70 8 18.196

Castellón AP-7 356 16.704

Castellón N-340 1010 16.287

Alicante A-70 27 15.432

Valencia A-3 314 15.236

Castellón AP-7 390 11.716