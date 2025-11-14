Los 10 valencianos más ricos de España según la lista Forbes: estas son sus empresas

Como suele ser habitual desde hace más de una década, la revista Forbes ha publicado este mes de noviembre la clasificación de los 100 españoles más ricos. Esta publicación sitúa en la cima de ella a Amancio Ortega, que también está entre los diez primeros de la lista Forbes de multimillonarios de Estados Unidos. Consulta en este artículo los 10 primeros valencianos que están en la revista Forbes.

Es un clásico de antes de Navidad: la lista de los 100 españoles más ricos que cada año realiza la revista Forbes. Para elaborar esta clasificación se realiza un «minucioso estudio basado en el valor de mercado de las empresas y sociedades patrimoniales, cash, inversiones e inmuebles» que, como viene siendo tradición en los últimos años, lidera Amancio Ortega con una riqueza estimada de 109.900 millones.

Al empresario más rico de España, accionista mayoritario del grupo Inditex, le siguen en el podio Sandra Ortega, hija de Amancio Ortega y una de las accionistas más importantes del grupo gallego, y Rafael del Pino Calvo-Sotelo. El presidente de Ferrovial se mantiene como tercer empresario más rico de España tras aumentar su patrimonio en el último año en 900 millones hasta los 8.000 millones.

Los 10 valencianos más ricos según Forbes

En la lista de los 100 españoles más ricos en 2025 también hay empresarios valencianos, con Juan Roig a la cabeza. Esta es la clasificación de los valencianos más ricos del último año según la revista Forbes.

Juan Roig – 4.º

Juan Roig ocupa el cuarto puesto de los españoles más ricos de 2025, según la revista Forbes. El dueño de Mercadona es el empresario con más patrimonio de la Comunidad Valenciana, con un patrimonio de 7.900 millones de euros. Todo gracias al éxito de la primera cadena de alimentación de España que ya ha llegado a Portugal y que ha firmado números de récord en el último año. También ha invertido 700 millones de beneficios entre sus trabajadores. La joya de la corona es el Roig Arena, orgullo de España, inaugurado recientemente en Valencia.

Hortensia Herrero – 7.ª

Hortensia Herrero es la dueña del 27,71% de las acciones de Mercadona y por ello ocupa el séptimo puesto en la clasificación de los más ricos de España. Es la segunda persona con más patrimonio de la Comunidad Valenciana, según Forbes, con un total de 4.400 millones.

Fernando Roig Alfonso – 15.º

Fernando Roig es el hermano de Joan Roig y, además de accionista de Mercadona, también es propietario del grupo cerámico Pamesa. El patrimonio del también dueño del Villarreal asciende hasta los 2.100 millones tras ganar 500 millones en el último año.

Vicente Boluda – 46.º

Vicente Boluda vuelve a estar entre los 100 españoles más ricos en 2025. El dueño de la naviera Boluda y de la empresa Smit Lamnalco desde 2022, cuenta con un patrimonio total de 1.100 millones tras perder 100 millones en el último año. «Gracias a su trayectoria empresarial en el sector marítimo, Nautik Magazine, la publicación de Forbes España, le ha otorgado la distinción Marino del año 2025, premio que recibirá en diciembre», cuentan desde Forbes.

Asunción Manzanet Costa – 73.ª

Asunción Manzanet Costa posee el 52,2% de la sociedad Sorman, a través de la cual es accionista de Porcelanosa. Su marido fue José Soriano, uno de los fundadores de este grupo valenciano. Su patrimonio es de 670 millones.

Completan el top 10 de los valencianos más ricos, según la revista Forbes: