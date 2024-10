Una lata de atún, una de sardinas, salchichas y melocotón en almíbar: el menú de guerra que reparte la UME

Una lata de atún, una lata de sardinas, salchichas con tomate, melocotón en almíbar y productos de primera necesidad, como pasta de dientes, bebida isotónica y cerillas. Éste es el paquete de comida que la Unidad Militar de Emergencias (UME) está entregando a los habitantes de Paiporta, la localidad valenciana más devastada por la DANA, donde un articulo de primera necesidad, como es el agua, se ha convertido en todo un lujo. Y es también el paquete que reciben los soldados españoles en tiempos de guerra.

Los comercios están cerrados. Muchos no pueden abrir porque el agua que ha dejado la DANA los ha inundado. Ese temporal los ha destrozado Incluso, en uno, que preparaba la apertura para dentro de dos semanas, la fuerza de la DANA ha empotrado un coche en su interior. Otros, han sido vandalizados tras la DANA. En ellos, ya no quedan alimentos. De hecho, en muchos, no queda ni la huella del comercio que han sido hasta este martes.

En ese estado de total alarma, las viviendas carecen de los suministros básicos y Paiporta contempla, asolada por el temporal, un continuo entrar y salir de vecinos de la localidad en busca de alimentos. Viajan incluso hasta Valencia, soportando colas de vehículos de hasta dos horas, en un trayecto que habitualmente se salda en unos minutos.

La UME se ha hecho cargo de esa situación. Un camión de esta unidad militar con dos efectivos se encuentra ubicado a la entrada de la localidad de Paiporta.

Ese vehículo reparte, desde su parte trasera, unos pequeños paquetes rectangulares. Contienen los mismos alimentos que conforman una comida básica para los soldados españoles en tiempos de guerra, lo que da una idea de cuál es la situación actual en la población. Porque esos alimentos son exactamente los mismos que distribuye entre las víctimas de la DANA en la localidad de Paiporta.

Ese paquete incluye dos latas de conservas: una de atún y otra de sardinas. Lleva, también, salchichas con tomate. E, incluso, contiene un postre: melocotón en almíbar. Tiene también bebida isotónica, pasta de dientes y unas cerillas. Los elementos indispensables para la supervivencia de una persona. Ahora, esa supervivencia es por la que luchan los vecinos de Paiporta.