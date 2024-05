Lanzan huevos e insultan a un edil de Vox y varios militantes en una mesa informativa en Castellón

El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Castellón Antonio Ortolá ha sido víctima, junto a varios afiliados de Vox, del ataque perpetrado por varios jóvenes a una carpa informativa que, con motivo de las próximas elecciones europeas, la formación había instalado la tarde de este martes en la plaza de Alcolea, en la capital de La Plana. Los agresores, amparados en su número, han proferido también insultos a los militantes y al concejal. Vox ha puesto los hechos en conocimiento de las fuerzas de seguridad a través de la correspondiente denuncia.

Se da la circunstancia de que estos hechos se han producido el mismo día en que ha tenido lugar otra agresión verbal contra Vox. En este caso en Madrid. En el barrio de Lavapiés. Allí, unos voluntarios de la formación que lidera Santiago Abascal han sido insultados e increpados por un hombre mientras trabajaban en una carpa informativa del partido.

El estado en que ha quedado la plaza en que se ha producido el ataque a la carpa de Vox, al concejal y a los militantes de la formación de Santiago Abascal en Castellón se puede ver en el vídeo que ilustra esta información. Así, como también cómo un militante de Vox víctima del ataque muestra entre su indumentaria su polo de manga corta, donde perdura la huella de un huevo lanzado por uno de esos jóvenes que impactó contra él.

Antonio Ortolá, el concejal y portavoz de Vox en el Consistorio que se cuenta entre las víctimas de este ataque es el mismo del que ha partido la iniciativa de descatalanizar el callejero de la ciudad, como ha publicado OKDIARIO este 15 de mayo.

Según ha revelado el propio Antonio Ortolá tras el ataque de que ha sido víctima junto a varios militantes de Vox, el perpetrado por jóvenes violentos en Castellón es el séptimo ataque que sufre una carpa de Vox en esta semana previa a las elecciones europeas en toda España: «Todavía, estamos esperando las condenas de todos los partidos políticos».

Antonio Ortolá ha advertido que este tipo de agresiones son «el resultado del constante señalamiento» que sufre Vox «por parte de otros partidos políticos». Según ha recordado el propio concejal: «Nos llaman nazis, fascistas o xenófobos», lo que «incita a indeseables a agredirnos física y verbalmente de forma continua» y «sin ninguna condena para aquellos que nos señalan».

No obstante, Antonio Ortolá ha mantenido que las agresiones e insultos a cargos y militantes de Vox «no nos van a intimidar ni nos van a amedrentar». Y ha advertido que su formación no va a dar «ni un paso atrás» en la «defensa de la libertad», porque, según ha explicado, cada ataque que recibe de Vox evidencia que la formación «es más necesaria que nunca».

Se da la circunstancia de que este enero, en un acto de Vox en Tarragona, un grupo de radicales separatistas insultó y amenazó de muerte a Isabel Lázaro, diputada y presidenta de Vox en la región, y a sus seguidores, cuando celebraban un acto en una carpa informativa.