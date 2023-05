Salvaje agresión a puñetazos contra el candidato de Vox en Álava: «¡Fuera de aquí!»

No hay día de campaña sin agresión contra Vox. Un individuo ha irrumpido este domingo en una carpa informativa de la formación en Vitoria y la ha emprendido a patadas y puñetazos contra Jonathan Romero, candidato de la formación a la Diputación General de Álava. El autor de la agresión intentó quitar la bandera de España que habían colocado los militantes del partido dentro de su carpa, algo que evitó el candidato de Vox.

Momentos muy tensos los que han tenido que vivir tanto candidatos como militantes de Vox esta mañana en una céntrica calle de Vitoria. Un radical se ha presentado en el lugar para tratar de impedir la labor informativa de los voluntarios de la formación de cara a las elecciones del próximo 28 de mayo. La violencia por parte del asaltante ha ido en aumento hasta que ha tratado de retirar una bandera de España, momento en el que ha entrado en escena el candidato de la formación, Jonathan Romero, para impedirlo.

La respuesta del atacante ha sido gritarles «¡Fuera de aquí!», a lo que Romero ha contestado con un «vete tú». Acto seguido, el agresor ha lanzado varias patadas y un fuerte puñetazo al rostro del candidato, mientras otros militantes trataban de frenar al individuo.

Finalmente, el agresor se ha alejado de la zona antes de que llegase la policía para cursar la correspondiente denuncia.

Abascal

El presidente de VOX, Santiago Abascal, ha denunciado desde Castilla La Mancha la agresión de este domingo por la mañana en Vitoria contra afiliados de VOX en una mesa informativa.»Hoy mismo nuestros compañeros en Vitoria han sido agredidos a puñetazos, por los socios del PSOE, de Sánchez y de Emiliano García Page. Hacemos una denuncia con toda rotundidad de la violencia que una vez más aparece contra VOX y sólo contra VOX en esta campaña»; ha dicho Abascal.

Además, Abascal ha lamentado la postura «poco clara» del Partido Popular respecto a Bildu: «Sólo queda VOX en la oposición al PSOE porque el PP no se atreve a debatir con la izquierda, ni a derogar las leyes de la izquierda ni a ilegalizar a los socios del PSOE. Lo acabamos de ver con Bildu: Se pelean entre ellos (unos dicen que sí y otros que no se puede ilegalizar) pero cuando tuvieron mayoría absoluta votaron en contra de la ilegalización de Bildu y eso es muy preocupante porque algunos dirán ‘ETA ya no mata’, pero el odio permanece en la sociedad vasca», ha señalado el líder de Vox.