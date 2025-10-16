La Guardia Civil amplía su informe al Juzgado con la llamada en que AEMET dice que la DANA iba a Cuenca

La Policía Judicial de la Guardia Civil ha enviado al Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja, que dirige la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, la ampliación de un primer informe al que ahora los agentes incorporan la grabación de la llamada de un predictor de la Agencia Española de Meteorología (AEMET) efectuada a las 16:16 horas del día 29 de octubre de 2024, el conocido como día de la DANA, a otro técnico de Emergencia, en este caso de la Generalitat Valenciana. En esa llamada telefónica, el predictor de la AEMET informaba que la mayor intensidad de las precipitaciones se desplazaba hacia la Serranía de Cuenca. El Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja es donde se instruyen actualmente las diligencias previas del caso de la DANA del 29 de octubre de 2024.

El informe menciona la existencia de hasta tres llamadas. Una primera llamada, se produce a las 09:43 horas del día 29 de octubre. Ensa llamada telefónica, desde AEMET, se informaba que la tormenta «tira más hacia el interior», hacia la medianoche, concretamente «hacia la Serranía de Cuenca». Algo menos de dos horas más tarde, a las 11:26 horas del mismo día 29 de octubre de 2024, es Emergencias de la Generalitat Valenciana quien llama a AEMET. Quién habla es el jefe de Meteorología de la AEMET en la Comunidad Valenciana, José Ángel Núñez, para confirmar que la evolución se dirige hacia Cuenca, a lo que él responde: «eso, sí».

Finalmente, a las 16:16 horas, hay una tercera llamada desde Emergencias, otra vez a la AEMET, que indica que entre las 15:00 y las 18:00 horas el modelo meteorológico muestra un desplazamiento máximo de la precipitación hacia el noroeste. Y que, entre las 18:00 y las 21:00 el máximo de intensidad estaría ya en la Serranía de Cuenca. Esta última, es la llamada que ahora recaba la Guardia Civil y que presenta a la juez en un atestado ampliado.