El Gobierno aprueba un modificado de su caducado plan ferroviario en una línea del municipio de Morant

El Gobierno de España, que preside el socialista Pedro Sánchez, ha aprobado en Consejo de Ministros la autorización de un contrato de obras de ejecución del proyecto constructivo de instalación del bloqueo automático banalizado (BAB) Silla-Cullera (en Valencia) y de renovación de instalaciones en Cullera-Gandía, tramo: Silla-Cullera-Gandía, con un importe adicional de 3,17 millones de euros. Se trata de una obra que, según han confirmado fuentes de la Generalitat Valenciana, corresponde al caducado plan de Cercanías 2017-2025, del que el Gobierno ha dejado varias obras pendientes. En concreto, hasta un 57% del citado plan. Pero lo que más ha llamado la atención en la Comunidad Valenciana. es que el modificado afecta a tramos de dos localidades relacionadas con dos cargos de la cúpula valenciana del PSPV. En concreto, Cullera y Gandía. Dos municipios que tienen como referentes a los números 1 y 5 del PSPV-PSOE. Gandía es de donde procede la actual secretaria general de los socialistas valencianos y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant que, además, también fue alcaldesa de esa localidad. Cullera es el municipio del que es alcalde el portavoz del PSPV-PSOE, Jordi Mayor.

El plan de Cercanías del Gobierno de España fue presentado en 2017 por el entonces ministro el popular Íñigo de la Serna. Y tenía por objeto modernizar, ampliar y mejorar la red de trenes de Cercanías de la Comunidad Valenciana. Su presupuesto se elevaba entonces a 1.436 millones de euros. Incluía inversiones en infraestructuras, material rodante (trenes) y servicios feroviarios. Su conclusión estaba prevista para 2025.

El 2 de junio de 2018, el socialista Pedro Sánchez se convirtió en presidente del Gobierno. Al cierre de 2025, a las obras que preveía aquel plan le restaba por ejecutar un 57%. Es decir, que más de la mitad de las actuaciones e iniciativas no se habían llevado a cabo. Así, el citado plan presenta un claro incumplimiento de los plazos, un escaso avance global y efectos negativos tanto en el servicio como en la percepción de los usuarios.

Entre las principales carencias de ese plan, según revelaba un informe de los contratatistas de obra pública, se encontraban al menos cinco proyectos. Y, entre ellos, la duplicación y electrificación de la Línea C3 Valencia-Chirivella-Aldaya-Buñol-Utiel, la mejora del by-pass Almusafes-Fuente de San Luis Puerta de Valencia o, en el caso de la provincia de Alicante una histórica reivindicación: la de la conexión con el aeropuerto Miguel Hernández Alicante-Elche. Pero, también, la duplicación y electrificación de la Línea C1 entre Cullera y Gandía y una serie de ampliaciones, como el tramo Gandía-Denia.

Pero, a lo que ahora ha dado luz verde el Consejo de Ministros ha sido a la modificación del contrato de obras antes citado, que incluye a las localidades de los socialistas Diana Morant y Jordi Mayor. El caso ha generado indignación en la Comunidad Valenciana, donde las fuentes consultadas consideran que hay otras iniciativas muy importantes que no se están llevando a cabo ya sean o no del citado plan.

Una de ellas, la de la eliminación del paso a nivel de Alfafar, también en Valencia, donde se han producido más de 75 arrollamientos en cuatro décadas, con un paso diario de varios trenes a gran velocidad y que el Gobierno valenciano lleva reclamando con reiteración desde el inicio de la legislatura.

De hecho, la citada modificación se ha aprobado en un momento en que las Cortes Valencianas han incluido en su orden del día del Pleno de este miércoles y este jueves, a instancias del Partido Popular, la toma en consideración de la Proposición No de Ley (PNL) de tramitación especial de urgencia sobre la mejora, el mantenimiento y el incremento de las inversiones ferroviarias por parte del Ministerio que dirige Óscar Puente en la Comunidad Valenciana.

Mientras el Gobierno de Sánchez y Puente aprobaba la citada modificación que afecta a la inversión de la línea en los municipios de Jordi Mayor y Diana Morant, el Gobierno valenciano de Juanfran Pérez Llorca tiene ya en marcha un plan dotado con 840 millones de euros para Metrovalencia y el TRAM (tranvía) de Alicante.