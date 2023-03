La Generalitat de Cataluña da de baja el control a las empresas del caso del hermano de Ximo Puig

La Generalitat de Cataluña ha procedido a dar de baja el plan financiero del plan de controles sobre las empresas investigadas en el caso en que está imputado Francis Puig, el hermano del presidente del Gobierno valenciano el socialista Ximo Puig. La decisión se sustenta en una comunicación telefónica mantenida con el Juzgado de Instrucción 4 de Valencia, según ha hecho constar la Generalitat de Cataluña a ese mismo Juzgado. El juez que dirige la investigación, ha hecho constar, a su vez, a través de una providencia, que: «Este juzgado no ha manifestado ninguna resolución indicando que ya no fuera necesario el informe requerido. No obstante a la vista de su contenido dese vista al Ministerio Fiscal, que solicitó dichas diligencias, para su conocimiento e informe sobre la necesidad de dichas diligencias».

El descomunal esfuerzo que tanto el juez como la Fiscalía están realizando para esclarecer el caso en que está imputado el hermano del presidente valenciano no está exento de situaciones que día tras día están superando con una encomiable labor de investigación.

El pasado 15 de febrero, OKDIARIO publicó que el error de un funcionario había impedido solicitar la prórroga de la investigación del caso. Una circunstancia que de facto suponía el cierre de esa fase de investigación, aún cuando no se había recibido el informe solicitado a Intervención de la Generalitat Valenciana para cuantificar las cantidades supuestamente defraudadas. Si bien su espera continuaba por tratarse de una diligencia en curso en el momento del cierre de esa fase.

El Ministerio Fiscal volvió a solicitar la ampliación del plazo de investigación. Una petición a la que se adhirió el PP, que es acusación particular. El juez resolvió, finalmente, que ampliaba otros seis meses esa fase de investigación, hasta el 29 de julio de 2023, lo que se conoció en los primeros días de este mes de marzo.

Pero en las últimas fechas, el caso ha vuelto a ofrecer novedades significativas, porque la Generalitat de Cataluña, ha remitido un escrito a Instrucción 4 en respuesta a la solicitud de 31 de marzo de 2022 de ese mismo juzgado de un informe-auditoría sobre las subvenciones percibidas por las sociedades objeto de la investigación.

En ese informe, según ha podido saber OKDIARIO, la Intervención General de la Generalitat de Cataluña comunica que, a la vista de estos hechos y antecedentes, había contactado telefónicamente con el Juzgado de Instrucción Número 4 para exponer las limitaciones a la hora de llevar a cabo el informe-auditoría requerido y para recabar indicaciones sobre la necesidad de éste, dado que -según sostenía- la documentación íntegra constaría «al poder del juzgado».

Pero añadía, además, que: «En esta conversación se nos ha confirmado que el Juzgado dispone de la documentación de los expedientes y que no sería necesario el informe requerido». Por lo que: «En consecuencia, esta Intervención procede a dar de baja el referido control financiero del plan de controles» y se ponía a disposición del citado juzgado para cualquier aclaración.