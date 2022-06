La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) apoya que la Sala de lo Civil y lo Penal del citado tribunal investigue a la vicepresidenta primera del Gobierno valenciano que preside el socialista Ximo Puig y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas Mónica Oltra al apreciar «indicios de delito» por los abusos cometidos por su marido cuando ocurrieron los hechos a una menor tutelada.

Así lo manifiesta Fiscalía en el escrito de alegaciones que a petición de la Sala de lo Civil y Penal del Alto Tribunal ha llevado a cabo. En concreto, el tribunal solicitó a las partes el pasado día 31 de mayo que alegasen acerca de si consideraban competente al citado tribunal.

Hasta el momento, tanto la menor abusada por el marido de Oltra, como ha adelantado OKDIARIO hace unas horas, como el fiscal, han alegado de modo favorable a las competencias, pero mientras que la menor consideraba que así se garantizaba la defensa y salvaguarda de la vicepresidenta, Fiscalía ha ido más allá y ha efectuado apreciaciones importantes, porque observa «indicios relevantes» de un presunto delito, según ha informado Efe. Es por ello, por lo que Fiscalía apoya que se realicen «cuantas diligencias sean precisas para completar la investigación de los hechos y la determinación del grado de participación de la persona aforada».

El denominado ‘caso Oltra’ tuvo su origen, en lo que respecta al actual procedimiento, en una denuncia de la menor abusada por el ex marido de la vicepresidenta y que ha investigado el Juzgado de Instrucción 15 de Valencia. Este juzgado buscaba esclarecer si cargos y/o personal de la Consejería de Oltra supuestamente ‘taparon’ las denuncias de la menor. El caso arroja un saldo de 13 investigados en Primera Instancia entre cargos y personal de la Consejería.

Sin embargo, llegados a un punto, el titular de ese Juzgado informó al TSJCV de que para continuar investigando consideraba indispensable la imputación de Mónica Oltra. Pero Oltra es aforada. Y la decisión no podía tomarla él, por lo que elevó la consulta al Alto Tribunal que es competente en estos casos.

El asunto preocupa a Oltra, que se ha personado en el caso. Precisamente, una vez personadas todas las partes, el Alto Tribunal ha establecido las primeras diligencias en su investigación. La cuestión previa era la de competencia y, para ello, solicitó a las partes que se manifestasen mediante escrito de alegaciones, que es lo que ahora se está produciendo.

Ya se conocen las alegaciones de la menor y del fiscal. Faltan las de Gobierna-T, que es acusación popular al igual que Vox, las de los 13 imputados y, la más importante, la de Oltra.

Una vez estén todas todas, el TSJCV decidirá la competencia del Tribunal, que tiene visos de ir adelante. Y, a partir de ahí, será el tribunal el que decida si inicia el procedimiento para dilucidar si imputa a Oltra o no. Por lo tanto, el de hoy, ha sido un paso procedimental previo que no implica la imputación, porque no era lo que se pedía, si bien en el escrito del fiscal quedan claras muchas cuestiones.