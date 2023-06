El presidente del PP Alberto Núñez Feijóo ha marcado este miércoles en Valencia diferencias entre su proyecto y el del socialista Pedro Sánchez, al afirmar que a este último: «Le importa su campaña y a nosotros nos importa España». Además, ha espoleado al PP las inminentes Elecciones Generales del próximo 23 de julio, anunciando que harán «la movilización más grande de un partido político en la historia de España». También, ha criticado que Sánchez esté centrado en «repartir puestos en las listas» mientras que el PP reducirá ministerios y asesores con un gobierno «más pequeño» y «unido», a diferencia del que Sánchez preside ahora. Feijóo se ha manifestado así en su intervención en la Junta Directiva del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, que ha ganado los comicios en este territorio con más de 900.000 votos.

La intervención de Feijóo ha tenido tres partes. La primera, de agradecimiento al PP valenciano y a sus principales rectores por el triunfo electoral. La segunda, en clave de emotividad, dedicada a la futura alcaldesa de Valencia María José Catalá, este miércoles ausente del acto por estar al cuidado del pequeño Francesc, nacido el pasado lunes, al que Feijóo ha felicitado «de una forma muy especial por tener a una madre trabajadora, luchadora, apasionada. Que le podrá contar que fue una parte fundamental de su campaña, y que va a cuidar Valencia para que él crezca en una de las ciudades más bonitas de Europa».

Clave nacional

Y, la tercera, ya en clave nacional, con la vista puesta en las próximas y casi inminentes Elecciones Generales. Así, ha recordado que «hace más de una semana que Sánchez ha perdido las elecciones», en referencia a esos comicios municipales y autonómicos, para agregar que el presidente del Gobierno de España «no cumple ni las normas básicas de lo que es el funcionamiento institucional». Y ello, porque «habiendo perdido» él «y todos los que iban en sus listas «el sanchismo ha impedido felicitar al ganador de las elecciones», que no es otro que el PP.

Feijóo también ha acusado a Sánchez de haber «vuelto a mentir inventando bulos de que si el PP está a favor de la esclavitud laboral de la juventud. Le ha dicho a más de 7 millones que han votado al PP que han votado a la ultraderecha. Ha vuelto a señalar a los ciudadanos, medios de comunicación y periodistas», pero sobre todo: «Ha vuelto a no entender nada. España ha hablado, pero el sanchismo no ha entendido lo que España ha dicho».

El ‘sanchismo’ y los sillones

Ha criticado, además, que Sánchez no hablara de los problemas que verdaderamente preocupan a los españoles, para concluir que «al sanchismo y sus socios sólo le importan los sillones porque cada vez están más cerca de perderlos» y ha situado la causa de esa derrota de los socialistas en «sus errores, sus espectáculos y su desconexión de la realidad».

También ha criticado que Sánchez haya secundado «el boicot a un producto español como las fresas de Andalucia. Es sorprenderte que el gobierno de España vaya contra un producto de España». Y ha dejado claro que España «no necesita un gobierno que la empobrezca, que enfrente a la gente y desgaste a las instituciones». Frente a todo ello, Feijóo ha anunciado que el gobierno del PP va a «derogar leyes que no quieren los españoles y reducir asesores y altos cargos».

Ha acusado al sanchismo de ser «incompatible con la verdad. No hay una frase que haya dicho Sánchez que no haya sido desmentida con otra frase de Sánchez», y ha recordado que «nos ha mentido en los indultos, la corrupción, la malversación, Sánchez se ha desmentido en todo. También, en los debates».

Frente a todo ello, Feijóo ha anunciado que en la campaña electoral que está a punto de comenzar, el PP va a «salir a la calle, porque no es culpa del PP que Sánchez no pueda hacerlo. Vamos a movilizar al máximo nuestro partido y vamos a debatir porque tenemos un mejor modelo de Sánchez». En suma: «Una campaña normal para traer la política normal en la España que queremos todos». «Si Sánchez quiere hacer un circo, allá él. Nosostros vamos a hacer la campaña que quieren los ciudadanos», ha añadido.

Bajar los impuestos

Feijóo se ha comprometido a «gobernar para todos», con un gobierno «que no vuelva a subir los impuestos y los rebaje a las rentas medias y bajas. Que crea empleo de verdad. Que no endeude a nuestros hijos y que tenga prohibido endeudar a nuestros nietos».

Un gobierno «que no insulte a quién discrepa con él, que no señale a la gente» y ha anunciado también que en el PP «estamos preparados para dar a España un gobierno más profesional, pequeño y unido» Y, también, «con más experiencia. Que crea en el servicio público y los servicios públicos».

«Mujeres y hombres que lleguen aprendidos, que no se deban a nada y a nadie más que a los votos».

Mazón y los carteles de Sánchez

Por su parte, Carlos Mazón ha destacado que a la Comunidad Valenciana le ha cabido «la nada desdeñable gloria de iniciar el cambio político del PP al frente del gobierno de España. Un cambio que, ha dicho «referencia y protagoniza el PP en la Comunidad Valenciana».

Mazón, también ha espoleado a los populares valencianos: «Pensad lo que tiene que ser hoy ser del PSOE y pegar carteles de Pedro Sánchez. Las ganas se te van nada más pensarlo».