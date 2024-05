Feijóo afea la resistencia de Sánchez: «No es normal que el presidente sólo resista y no gobierne»

«No es normal que el presidente del Gobierno sólo resista y no gobierne». El presidente del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo ha abierto la campaña a las elecciones europeas en la localidad alicantina de Elche dedicando una parte de su intervención a la frase pronunciada este jueves por el presidente del Gobierno el socialista Pedro Sánchez, publicada por OKDIARIO: «Me dicen resiste resiste y no os quepa duda de que va a ser así». Lo ha hecho, en una intervención en que además, ha desmontado los argumentos de Pedro Sánchez en torno aquellos cinco días en que se retiró a meditar si continuaba o no al frente del Ejecutivo: «Un presidente no se puede ir cinco días a preparar su defensa jurídica».

En clave de propuestas, Feijóo ha explicado que el PP ha hecho un programa «para no repetir viejos mantras» y basado «en las respuestas y los desafíos». Y que hay cuatro retos: el democrático, el social, el geoestratégico y el económico. Así como de las respuestas que el PP propone a todos ellos, fundamentadas en una mayor competitividad, una menor burocracia, el impulso a la innovación, a la energía, reglas justas para el campo, más fondos europeos y una reindustrialización. Pero, sobre todo, ha lanzado la idea de promover un pacto europeo del agua.

En un acto protagonizado en gran medida por líderes sectoriales, Feijóo ha reclamado movilización para los comicios y que se concentre el voto, porque eso hará que «Sánchez se vaya antes». A Alberto Núñez Feijóo le han acompañado el presidente del PP en la Comunidad Valenciana Carlos Mazón, el alcalde de Elche Pablo Ruz, la consejera Nuria Montes y la candidata llamada a defender esos sectores industriales en Europa por el PP: Mariam Cano.

La «dimisión» de Sánchez

Según ha dicho Feijóo, «la única industria que florece en Sánchez es la que beneficia a unas cuantas familias», lo que ha definido como la «industria del drama y la sobreactuación permanente», que vive «de generar problemas y conflictos».

Feijóo ha calificado de «una buena broma» a «todas esas películas que nos cuenta», Sánchez de que «se va cinco días a pensar y realmente, a lo que se fue es cinco días a ordenar su estrategia de defensa delante de los juzgados». Y ha manifestado, en referencia también a Sánchez, que «si usted tiene el problema de los juzgados y tiene que rodearse de abogados no deje usted cinco días la presidencia del Gobierno», sino que diga: «Me voy a ordenar la defensa de mi entorno, de mi partido y de mi Gobierno», porque esto «lo entendemos». Para preguntarse, finalmente: «¿Qué trabajador puede dimitir de su puesto de trabajo durante cinco días?».

Ribera, «una declaración en contra» de los sectores

Antes, Feijóo ha lanzado una batería de iniciativas. Entre ellas, la de promover un pacto europeo del agua. A raíz de ello, ha afirmado que este Gobierno, en referencia al de Pedro Sánchez, «ni come ni deja comer», porque «habla de infraestructuras que no ejecuta y las importantes, las hídricas, está en contra». Para Feijóo, la del agua tiene que ser «una política europea», lo que ha calificado como «uno de los grandes retos de nuestro partido y de nuestra delegación parlamentaria en estas elecciones».

Frente a ello, ha criticado que poner de número 1 en la lista del PSOE a la ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera: «Es toda una declaración en contra de la agricultura, de la ganadería, de la industria, de la pesca y del agua».

Es más, Feijóo ha calificado a Sánchez y Ribera como los políticos «más lesivos para el campo, la industria y el agua en España». Para concluir esta parte con una contundente frase en referencia también a Teresa Ribera: «La llevan de número uno, ¿cómo será el resto de la lista?».

«Nos están tomando el pelo a todos»

Según ha explicado en referencia al Gobierno del que forma parte Ribera, «esto ya empieza a parecer un circo en varias pistas y la verdad es que nos están tomando el pelo a todos». Un gobierno en que «se van a enfadar cada uno hasta el 9 de junio», el día de las elecciones europeas, «y el 10 de junio se van a sentar en la misma mesa para repartirse el botín».

Por ello, a juicio de Feijóo, el 9 de junio «vamos a elegir, entre el modelo de economía mediocre y subvencionada del Partido Socialista o un modelo reformista, sólido y de prosperidad», del PP. Una prosperidad que ha definido como «crecimiento, empleo e inversión».

Feijóo ha explicado que el objetivo del PP es «acertar», porque en su partido «no tenemos compromisos con nadie. Sólo con los ciudadanos» y esa «es nuestra fuerza». Por ello, y en una alusión que ha recordado a los acuerdos que llevaron a Sánchez a presidir el Gobierno, Feijóo ha destacado que «no estaos aquí por pactos extraños», sino que «estamos aquí porque hemos ganado las elecciones, no porque las hemos perdido», para recordar a continuación que «estamos en la oposición después de ganarlas. Fijaros si hay aquí un partido democrático».