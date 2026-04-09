Detenidos en Elche cuatro menores por sabotear las vías del tren con peligro de descarrilamiento

Cuatro menores han sido detenidos en Elche (Alicante) por agentes de la Policía Local como presuntos autores de un delito contra la seguridad. En concreto, por la colocación de piedras y objetos contundentes sobre las vías del tren que une Alicante y Murcia con la supuesta intención de provocar el descarrilamiento de varios convoyes en el tramo denominado de Altabix, en una zona denominada el camino de las canteras, según el Ayuntamiento de Elche. De hecho, personal tanto de Renfe como de ADIF confirmaron que los hechos eran de extrema gravedad.

Varias patrullas de la Policía Local de Elche se desplazaron hasta el lugar de los hechos. Habían recibido el aviso de que un grupo de jóvenes se encontraba situando objetos contundentes sobre las vías del tren.

Los menores fueron localizados sobre un puente próximo. Pero los jóvenes emprendieron la huida al percatarse de la presencia de los agentes. Finalmente, fueron interceptados por la Policía Local. Uno de los jóvenes detenidos sufrió una caída en la huida, por lo que necesitó ser trasladado a un centro de salud próximo.

Tras inspeccionar las vías, los agentes contactaron con los centros de control de Renfe y con técnicos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), quienes confirmaron que los hechos eran de extrema gravedad, porque los objetos colocados sobre las vías podrían haber provocado el descarrilamiento de un tren, fracturas en el carril o daños graves en la estructura interior de los convoyes.

La rápida actuación de la Policía Local de Elche evitó, en consecuencia, lo que podía haber derivado en un grave accidente ferroviario, ya que en ese punto circulan habitualmente trenes de cercanías con numerosos pasajeros.

Ante la gravedad de los hechos, los agentes detuvieron a los cuatro menores. Estos últimos fueron trasladados posteriormente a dependencias policiales. Finalmente, quedaron bajo la custodia de sus padres y tutores legales.