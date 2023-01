Compromís hace el juego al PSOE en la Diputación de Valencia: vetará investigar el ‘caso Azud’

Los socialistas de Ximo Puig y Compromís vetarán mañana la comisión de investigación propuesta por el Partido Popular para investigar el caso Azud. en la Diputación de Valencia. En este caso, el objetivo de los populares era el de investigar en profundidad contratos de la extinta Divalterra. El director de los servicios jurídicos de Divalterra José Luis Vera está investigado en esta causa y su nombre aparece también en la pieza que intenta esclarecer la supuesta financiación irregular de la campaña socialista al Ayuntamiento de Valencia en 2007 y de las Generales de 2008 en esa misma circunscripción.

Según han confirmado fuentes populares a OKDIARIO, Compromís ha transmitido su decisión durante los contactos que ambas formaciones han venido manteniendo con motivo, precisamente, de la presentación por parte del PP de la iniciativa para crear esta comisión de investigación.

La negativa de Compromís a apoyar esta comisión choca, de momento, con la postura que la coalición, que en su día lideró Mónica Oltra, ha mantenido en las Cortes, donde sí se mostró abierta a apoyar otra sobre el mismo tema, también impulsada por el PP, siempre que se cumplieran una serie de condiciones, que en este último caso tenían que ver con la relación de personas que tendrían que comparecer ante esa comisión si se aprobase. Ahora, los populares piensan que Compromís también rechazará la comisión de investigación en el Parlamento valenciano.

El Pleno extraordinario que debe debatir y votar la Comisión de Investigación en la Diputación de Valencia se celebrará mañana. Y en consecuencia con lo dicho, PSOE y Compromís votarán en contra, mientras el PP y, previsiblemente, Ciudadanos y Vox lo harán a favor.

El caso Azud investiga una presunta trama de corrupción que desde 1999 y hasta 2013 operó en varias administraciones para presuntamente obtener adjudicaciones urbanísticas a cambio de comisiones. El caso arroja a día de hoy un balance de más medio centenar de imputados.

José Luis Vera fue jefe jurídicos de Divalterra desde 2015 hasta 2022, cuando finalizó su contrato por la liquidación de la citada empresa. Y lo que el PP pretendía con la petición para crear una comisión de investigación en la Diputación de Valencia era efectuar un «estudio en profundidad de todos los contratos realizados con terceros de esa misma empresa que hubieran tenido relación con el asesoramiento jurídico, prevención de riesgos penales y transparencia» en esos 7 años, según manifestó en su día el portavoz popular en la institución Vicente Mompó.

El otro motivo argumentado por los populares para crear la Comisión era saber por qué la Diputación Valencia tuvo contratado durante esos años al presunto conseguidor de esa supuesta caja B del PSOE valenciano, que relata el sumario del caso Azud.

El PP albergaba la esperanza de que esta comisión resultara apoyada no por los socialistas, sino por los que son socios del PSOE tanto en la Generalitat como en el Ayuntamiento y la propia Diputación de Valencia: Compromís. Lo que se sustentaba sobre la base de que también Compromís se había abierto a aprobar esa comisión de investigación en las Cortes Valencianas con una serie de condiciones, como se ha dicho. Sin embargo, no será así. Los nacionalistas se posicionarán del lado del PSOE, porque si Vera ya no está en la Diputación no le corresponde a esa institución investigarla.

En las últimas horas, el PP ha intentado recabar no ya el apoyo de Compromís, sino el de los socialistas, a través, incluso, de una publicación en las redes sociales en la que Vicente Mompó explica pormenorizadamente los motivos que han llevado al PP a solicitarla. Sin embargo, la suerte ya está echada salvo un inesperado cambio de rumbo en las próximas horas, que a tenor de los acontecimientos no tiene atisbos de suceder.