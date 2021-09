La Confederación de Empresarios Valencianos (CEV) advierte en su informe de coyuntura del segundo trimestre de la economía de la Comunidad Valenciana que «el incremento de los costes variables y los problemas de abastecimiento pueden suponer un lastre para la recuperación». El informe constata también el crecimiento de la economía valenciana, pero sugiere, entre otras medidas, que para continuar con ese crecimiento «la política fiscal debe acompañar la recuperación del tejido productivo e incentivar su competitividad» y que no es momento de subir la presión fiscal.

Incremento de costes variables y problemas de abastecimiento «son las principales dificultades para la recuperación financiera y patrimonial del tejido productivo de la Comunidad Valenciana», dice la CEV. Un tejido productivo compuesto mayoritariamente por pymes, microempresas y autónomos.

En este sentido, la CEV advierte en el citado informe que un sector de suma importancia, el automovilístico, «acumula una intensa caída en sus exportaciones» y subraya que «en gran medida, el desplome de las exportaciones e importaciones en el sector automotriz se debe a la problemática global de falta de suministros de microchips».

Sin embargo, la Confederación Empresarial Valenciana indica que «las previsiones iniciales son positivas» y augura que «la senda positiva con altas tasas de crecimiento se mantendrá en los próximos trimestres», por lo que entiende que «la recuperación general de la economía se podría producir en algún momento del primer semestre de 2022”.

La CEV entiende también que el mayor impulso del crecimiento en el segundo trimestre de 2021 se dio en las actividades de comercio, transporte y turismo, principalmente, y, a más distancia, las de la “industria manufacturera”. Ese impulso, dice fue sustentado principalmente por el «tirón del consumo de los hogares» y el «comportamiento favorable de la demanda externa».

No obstante, la CEV matiza que gran parte de los avances trimestrales del Producto Interior Bruto (PIB) obedeció a «a efectos estadísticos de rebote». y advierte de que las estructuras productivas y los balances empresariales todavía no se han recuperado.

En este sentido, el informe establece como medidas dirigidas a consolidar las previsiones esencialmente tres, que son, «la necesidad de que las distintas instancias de la Administración agilicen y faciliten los trámites y hagan efectivas las ayudas a empresas y autónomos, en especial, relacionadas con el Plan Resistir Plus», de un lado. «La oportunidad única que para la economía y sus empresas puede y debe suponer el Plan Next Generation EU» y, finalmente que «la política fiscal debe acompañar la recuperación del tejido productivo e incentivar su competitividad. No es momento de subir la presión fiscal».

Por otra parte, la CEV ha anunciado la creación del Consejo Asesor Externo (CEV-UE) para estrechar lazos entre las empresas de la Comunidad Valenciana y sus representantes en las instituciones europeas, según ha anunciado el presidente de la CEV, Salvador Navarro, en el transcurso de la jornada Las prioridades de la Estrategia Industrial Europea y la Comunitat Valenciana.

Navarro ha explicado que el nuevo órgano estará integrado por representantes empresariales y por los cinco diputados valencianos en el Parlamento Europeo —Inmaculada Rodríguez-Piñero, Esteban González Pons, Domènec Ruiz Devesa, Estrella Durá Ferrandis y José Manuel García-Margallo—. El Consejo Asesor Externo actuará de “avanzadilla” para conocer e influir en la toma de decisiones que se adoptan en Bruselas. “Hay que acercarse a Europa y que Europa se acerque a nosotros”, ha concluido Navarro.