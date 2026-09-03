Ceuta hunde al PSOE en el feudo del sanchismo valenciano: acto del alcalde vacío y lleno en el de la FEMP

La concentración en apoyo y solidaridad con Ceuta ha terminado por sepultar al principal feudo del sanchismo y de la ministra, Diana Morant, en la Comunidad Valenciana: Gandía. Mientras el acto convocado por el alcalde, el socialista José Manuel Prieto, apenas reunía a medio centenar de personas, a las 12:00 horas de este pasado miércoles, la concentración impulsada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) abarrotaba esa misma plaza. También este miércoles y apenas 8 horas después: a las 20:00 horas.

El acto del alcalde era alternativo a la convocatoria oficial de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en defensa de Ceuta. La decisión, que el propio Prieto hizo pública tras la junta de portavoces municipal del martes, solo tuvo el apoyo de la coalición nacionalista Compromís a nivel municipal.

Desde el anuncio del acto alternativo del alcalde en redes sociales, cientos de usuarios manifestaron a través de esas mismas redes que acudirían a la concentración de las 20:00 horas. Y no a la de las 12:00. Esta última, la impulsada por el alcalde socialista.

Así fue. En la imagen que ilustra esta información se puede ver la asistencia a ambas concentraciones. Mientras en la primera, la del alcalde socialista, a las 12:00 horas, la concurrencia es casi simbólica, en la de las 20:00 horas, la convocatoria de la FEMP, el lleno es absoluto, con presencia de miles de personas ondeando banderas de España y pancartas de apoyo a Ceuta.

Este jueves, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Gandía, Víctor Soler, ha explicado la causa del fracaso de la convocatoria del alcalde. A su juicio, «José Manuel Prieto intentó dividir Gandía y los gandienses respondieron con unidad y apoyo a Ceuta».

Víctor Soler ha reprochado también al alcalde de Gandía que «lo más grave es que ni siquiera fue capaz de estar al lado de miles de vecinos que querían mandar un mensaje de apoyo y solidaridad a Ceuta». El portavoz popular ha afirmado que José Manuel Prieto, «como Sánchez, está desconectado de la realidad».

Gandía es la localidad de la que fue alcaldesa la actual ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, secretaria general de los socialistas valencianos y candidata del PSOE a la Generalitat, Diana Morant. A inicios de julio, con motivo del arranque de la precampaña, ella misma protagonizó otro acto, entonces de partido, en la ciudad. También, pinchó.

Ambos fracasos son muy serios para el socialismo valenciano, porque Gandía es un punto estratégico para el PSPV y también para el PSOE. Y es también donde se han gestado sus estrategias los socialistas valencianos en los últimos años.