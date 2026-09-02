Pinchazo de asistencia en el acto alternativo al de la FEMP del alcalde socialista del municipio de Morant

Apenas medio centenar de personas han acudido este miércoles a la concentración institucional alternativa a la de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para apoyar a Ceuta en el Ayuntamiento de Gandía (Valencia). La movilización de la mañana de este miércoles había sido convocada por el propio Ayuntamiento este martes tras la junta de portavoces y a instancias de su alcalde, el socialista José Manuel Prieto. Esa concentración solo contaba con el apoyo de PSOE y Compromís. Y ha fracasado.

PP, Vox y la gran mayoría de la sociedad de Gandía han dado la espalda a la convocatoria. Asistirán a la oficial de las 20:00 horas. Algo de lo que ya habían dejado constancia cientos de usuarios, dirigiéndose al propio alcalde y al Ayuntamiento a través de las redes sociales en las últimas horas. De la escasa asistencia deja constancia el vídeo que ilustra esta información.

En ese vídeo se puede ver cómo apenas unos pocos ciudadanos han respondido a la convocatoria de su alcalde. La mayoría, según las fuentes consultadas, asistirán esta tarde a la convocatoria oficial de la FEMP. A las 20:00 horas.

Se da la circunstancia de que Gandía es el municipio del que fue alcalde la actual secretaria general de los socialistas valencianos, candidata a presidir la Generalitat Valenciana y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, que no ha asistido. El pinchazo de la concentración alternativa, por todo ello, resulta especialmente significativo, porque se trata de una convocatoria de un ayuntamiento socialista, considerado en los círculos políticos valencianos como el principal feudo del sanchismo en este territorio.

A las 12:00 horas, el alcalde y los ediles de la izquierda se han situado tras una pancarta en la que se podía leer, escrito en valenciano: Gandía con Ceuta y con los derechos humanos. Sin mención ninguna a la invasión.

De hecho, el alcalde, tal como este martes ha publicado OKDIARIO, a través de un comunicado publicado en la propia web municipal, había aludido a la integridad territorial y a la soberanía nacional, pero había, también, evitado en todo momento manifestar una defensa expresa de los ceutíes ante la situación que viven actualmente, refiriéndose a la invasión como «la situación que se produjo» o «estos asuntos».