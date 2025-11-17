Los ‘cachorros’ de la CUP siguen su campaña vandálica contra sedes del PP: ahora Castellón

Arran, una organización juvenil pro países catalanes, considerada como los cachorros de la CUP independentista catalana, ha firmado la madrugada de este lunes las pintadas con que ha amanecido la sede provincial del PP en la provincia de Castellón. Los populares han presentado una denuncia por delito de odio. En las pintadas, que pueden verse en la imagen que ilustra esta información, Arran se atribuye la dimisión de Mazón y agrega: «Hagámoslo con todos». Arran ya vandalizó, también con pintadas, la sede del PP Comunidad Valenciana el pasado 25 de octubre.

Por su parte, este lunes, Juan Francisco Pérez Llorca, candidato del PP a la Generalitat Valenciana, actual secretario general del partido en este territorio y síndico de la formación en las Cortes de la Autonomía, ha respondido al ataque a través de sus redes sociales: «Eso no es activismo, es vandalismo y no se puede normalizar. Mi apoyo a los compañeros de Populares Castellón. Condenamos la violencia y la intimidación vengan de donde vengan. La democracia exige coherencia y respeto, sólo así podemos preservar una convivencia sana».

El PP de Castellón ha formalizado su denuncia ante la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Castellón. «No son simples pintadas. Se trata de un ataque organizado que incita al odio, que vulnera los derechos fundamentales y que pretende amedrentar a cargos públicos en el ejercicio de sus funciones, además de a miles de castellonenses que creen en la democracia y el respeto», ha destacado el secretario general del PP de Castellón, Salvador Aguilella.

La creciente actividad de Arran en Valencia es, también, una nueva muestra del intento de injerencia de organizaciones catalanistas en la Comunidad Valenciana en los últimos tiempos. Para los independentistas, la Comunidad Valenciana es el país valenciá. Una denominación con la que, de facto, incluyen a esta Autonomía como una parte más de su objetivo de lo que, también la doctrina independentista, denomina los países catalanes.