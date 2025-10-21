Los ‘cachorros’ de la CUP que vandalizaron la sede de ‘Lo Rat penat’ jalean la manifestación de la DANA

Arran, la organización juvenil independentista conocida como los cachorros de la CUP catalana y que este 9 de octubre, el Día de la Comunidad Valenciana, vandalizó la sede de la entidad referencial del valenciano tradicional, Lo Rat Penat, con pintadas en las que se podía leer, entre otros mensajes, escritos en catalán, «no nos haremos españoles», ha efectuado un llamamiento a través de las redes sociales para la manifestación de este sábado, 25 de octubre, en Valencia por la DANA, con un cartel en que se puede leer, también escrito en catalán: «Ni olvido ni perdón, hagámoslos caer».

La organización juvenil independentistas ha realizado una segunda publicación, en la que llaman a la «auto organización ante la DANA», en referencia a un acto en la localidad valenciana de Burjasot, previsto para 24 horas antes de la citada manifestación: este viernes.

La animadversión de Arran contra Mazón viene de antes de la DANA. En agosto de 2024, dos meses antes de la riada, quemaron una foto del presidente valenciano en las fiestas de Gracia, en Barcelona, después de que el separatismo catalán tratara de politizar esas fiestas, en la que mostraron una pancarta que decía: «Esto no es España, somos países catalanes».

El presidente valenciano reclamó la retirada de la citada pancarta: «Exijo a las autoridades catalanas la retirada inmediata de este insulto supremacista. Los països catalans ni existen ni existirán. Si no respetáis nuestro Estatut no respetaremos el vuestro. Será así de sencillo. En la Comunitat no nos arrodillamos», afirmó Carlos Mazón

Desde entonces, la creciente actividad de Arran en Valencia es, también, una nueva muestra del intento de injerencia de organizaciones catalanistas en la Comunidad Valenciana en los últimos tiempos. Para los independentistas, la Comunidad Valenciana es el país valenciá. Una denominación con la que, de facto, incluyen a esta Autonomía como una parte más de su objetivo de lo que, también la doctrina independentista, denomina los países catalanes.

La pasada semana, miembros de Arran asistieron, también, con banderas de la organización, a la concentración propalestina y anti israelí de este 15 de octubre ante el Roig Arena de Valencia. Esa concentración se produjo en las horas previas al partido de baloncesto de la Euroliga entre el Valencia Baket y el equipo israelí del Hapoel de Tel Aviv. Aquella concentración se saldó con cargas policiales y disturbios, además de con cinco detenidos, como también publicó ese mismo día OKDIARIO.

Antes, la sede en la ciudad de Valencia de Lo Rat Penat, que como se ha dicho es una entidad referencial del valenciano, fue vandalizada por miembros de Arran y de Aixa, que reivindicaron los hechos con su firma en las pintadas. Ocurrió en la madrugada del jueves, 9 de octubre, día de la Comunidad Valenciana. Por si quedaba alguna duda acerca de la autoría, Arrán, subió un vídeo a su perfil de X, antes Twitter, en que mostraba cómo se llevaron a cabo los hechos. Una de las pintadas que dejaron fue: «No nos haréis españoles». Lo Rat Penat se ha caracterizado por denunciar en todo momento los intentos de catalizar la lengua valenciana, denunciándolos públicamente.