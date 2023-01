Una avería ‘casual’ evita al PSOE el trago de emitir el Pleno del ‘Azud’ en la Diputación de Valencia

Un problema técnico casual al concluir el Pleno Ordinario ha evitado este viernes a los socialistas, que preside Toni Gaspar en esa institución, y a Compromís el trago de emitir vía streaming en directo el Pleno Extraordinario de la Diputación de Valencia en el que el PSOE y sus socios nacionalistas han rechazado con sus votos que prosperase la comisión de investigación del caso Azud, que había reclamado el PP y que era la causa del citado Pleno y su único asunto. Todo ello, según han confirmado fuentes próximas al citado Pleno.

En el caso Azud se investigan los supuestos favores urbanísticos en varias administraciones a cambio de presuntas comisiones y la supuesta también financiación ilegal del PSOE valenciano en las elecciones al Ayuntamiento de Valencia en 2007 y a las Generales de 2008 en esa misma circunscripción.

El Partido Popular había solicitado la creación de esa comisión de investigación porque entre la relación de los más 50 imputados que arroja el caso a día de hoy se encuentra José Luis Vera, quien fue jefe jurídicos de Divalterra desde 2015 hasta 2022, cuando finalizó su contrato por la liquidación de la citada empresa.

De modo, que los populares entendían que era necesario efectuar un «estudio en profundidad de todos los contratos realizados con terceros de esa misma empresa que hubieran tenido relación con el asesoramiento jurídico, prevención de riesgos penales y transparencia» en esos 7 años, según manifestó en su día el portavoz popular en la institución, Vicente Mompó.

El Pleno se ha celebrado, pero sin que nadie pudiera seguir su desarrollo más allá de las cuatro paredes del salón plenario y quedando por tanto limitado a los que allí estaban.

Ausencias y silencios

Pero el Pleno ha resultado de lo más accidentado. Un diputado del PP no ha podido asistir porque ha tenido que ser intervenido de urgencia esta misma madrugada. Una de las formaciones en la institución La Vall Ens Uneix (El Valle nos Une) no ha estado representada porque, según fuentes de la institución, el que era su diputado Joan Sanchís se marchó en diciembre para centrarse en la expansión de su partido y no ha sido sustituido.

Además, el máximo responsable del PSOE en la provincia de Valencia Carlos Fernández Bielsa, que es diputado provincial, no ha abierto la boca en todo el Pleno y se ha ausentado temporalmente, según han confirmado fuentes populares. Una circunstancia que no ha pasado por alto el PP, que ha criticado a Bielsa por «no salir a defender a su partido durante el Pleno. No ha dicho una sola palabra. Es más, se ha ausentado durante un buen rato», según ha manifestado Vicente Mompó. Por ello, ha acusado a Bielsa de hacer «política del avestruz con el caso Azud».

Sin emisión

Por si faltaba algo, la sesión no ha sido retransmitida, como es habitual en los plenos de la institución, según confirman fuentes de la misma, por un problema técnico que casualmente se ha producido en el receso entre el Pleno Ordinario y el Extraordinario. Por tanto, el Pleno clave en la Diputación de Valencia sobre el caso Azud no se ha visto fuera de las cuatro paredes del salón de plenos.

En esas circunstancias, cada cual se las ha ingeniado para que la imagen y la voz llegasen a más gente. Hasta el punto, que algún asistente ha tenido que hacer uso de su teléfono móvil para hacer llegar en directo la voz y el sonido a otras personas que no se encontraban allí.

«Falta de transparencia»

La no emisión del Pleno en directo ha generado las protestas de los populares, que a través de Vicente Mompó han criticado lo sucedido. «Hoy, la falta de transparencia con que gobiernan PSOE y Compromís se ha reflejado tanto en el fondo como en las formas», ha dicho.

En cuanto al Pleno en sí, como adelantó OKDIARIO este jueves, los socialistas y Compromís han vetado investigar el caso Azud en la institución. Una circunstancia que deja en el aire la posibilidad de que Compromís apoye esta misma iniciativa en las Cortes Valencianas, que también plantea el PP.