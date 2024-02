La Audiencia da 3 días a las partes para alegar al recurso del ex marido de Oltra para evitar la cárcel

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha dado traslado al Ministerio Fiscal y a todas las partes para que presenten alegaciones a la solicitud del ex marido de Mónica Oltra, Luis Eduardo Ramírez Icardi, de aplazar su ingreso en prisión en tanto en cuanto el Tribunal Constitucional no resuelva sobre el recurso de amparo a su ingreso en prisión, que le ha presentado.

Luis Eduardo Ramírez Icardi es ex marido de la ex vicepresidenta primera del Gobierno valenciano del socialista Ximo Puig Mónica Oltra. Y está condenado a cinco años de prisión por abusos a una menor tutelada en un centro de menores tutelado, a su vez, por la Generalitat Valenciana. La condena ha sido ratificada este mes de diciembre por la Sala de Lo Penal del Tribunal Supremo.

El ex marido de Mónica Oltra tenía como fecha inicial de entrada en prisión este 6 de febrero. Sin embargo, alegó una cita médica y su entrada en prisión había sido pospuesta, por ello, hasta el 16 de este mes de febrero. Es decir, este viernes.

Pero días antes de que ese plazo se cumpliera y cuando restaba una semana para su ingreso en prisión, la defensa de Ramírez Icardi volvió a dirigirse a la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia para reclamar, en esta ocasión, la suspensión o paralización del ingreso en prisión de su defendido hasta que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso de amparo o bien hasta que el Alto Tribunal decida si admite o no a trámite el mencionado recurso.

Este lunes, la defensa del ex marido de Mónica Oltra, ha vuelto a dirigirse a la Sala, como ha adelantado este martes OKDIARIO. Esta vez, para solicitar que, como es posible que la petición de aplazamiento del ingreso en prisión de su representado no esté resuelta antes de este viernes 16 de febrero, quede en suspenso el ingreso voluntario en prisión en tanto no sea resuelta la petición principal para paralizar ese ingreso en la cárcel.

La fecha del viernes 16 de febrero es crucial porque es la que está marcada para que Ramírez Icardi entre en prisión. Y sólo si la Audiencia Provincial de Valencia, que es la instancia sancionadora porque es la que juzgo el caso y emitió la sentencia, lo decide así, ese ingreso en la cárcel se aplazaría.