Así operaba y fue detenida la banda de los 10 marroquíes que asaltó 54 viviendas

La Guardia Civil ha detenido a 10 marroquíes de edades comprendidas entre los 18 y los 25 años y a una mujer española de 19 años como supuestos autores de más de medio centenar de robos con fuerza, perpetrados en las localidades de Pilar de la Horadada, en la provincia de Alicante, y Torre Pacheco, en la Región de Murcia, además de otros presuntos delitos.

Más de 100 agentes de la Benemérita participaron en el espectacular Operativo que facilitó su detención. OKDIARIO ha tenido acceso al video en que se puede ver tanto cómo perpetraron uno de sus golpes, como los instantes en que la Guardia Civil llevó a cabo las detenciones y todo el material recuperado.

El juez ha decretado para 3 de ellos su ingreso en prisión y todos menos 2 contaban con numerosos antecedentes policiales. Una parte de los miembros de la banda ahora detenida habitaba en viviendas ‘okupadas’ en una pedanía de Torre Pacheco.

La espectacular operación policial para la detención de los sospechosos incluyó 11 registros simultáneos de vivienda en la pedanía de Lo Ferro, en Torre Pacheco. No obstante, 2 de los miembros de la banda lograron huir por una ventana y se escondieron en la vivienda contigua, donde fueron detenidos finalmente. No obstante, intentaron ocultarse en la habitación en que se encontraba una niña. Pero no lograron escapar.