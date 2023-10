Los 13,2 millones en sueldos de los 61 asesores eliminados por Mazón equivalen a 500.000 mamografías

El adelgazamiento del gasto en políticos y, más concretamente en los 61 asesores y eventuales con que contaba el Gobierno del socialista Ximo Puig y que el popular Carlos Mazón ha eliminado equivalen a la inversión necesaria para hacer frente a 200 trasplantes de corazón y 500.000 mamografías en la Comunidad Valenciana.

Este dato ha sido revelado este jueves por el propio Carlos Mazón en el transcurso de su primera comparecencia en la sesión de control de las Cortes Valencianas, en la que Mazón ha anunciado, precisamente, que el fin del proceso de reducción del gasto en políticos.

Una medida incluida en el pacto de Gobierno de PP y Vox y que el propio Mazón tenía en cartera ya en su etapa de oposición, como publicó ya en 2021 OKDIARIO. Este jueves Mazón ha manifestado ante el Pleno del parlamento autonómico que «el Gobierno del cambio ha acabado con el más caro de la historia de la Comunidad Valenciana».

En cifras absolutas, la reducción del gasto en políticos en la Comunidad Valenciana arrancó con la reducción de las 12 consejerías del Ejecutivo de Ximo Puig, Compromís y Podemos a las 10 de Mazón.

También, ha rebajado el número de secretarios autonómicos, de subsecretarios y de directores generales. Sólo esa reducción ha supuesto un ahorro de 6,8 millones de euros para la Administración autonómica.

Pero en torno al doble, 13,8 millones de euros, proceden de la reducción del 47% de los asesores y eventuales con que contaba Ximo Puig. En concreto, hay 61 asesores y eventuales menos con Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana que los que había con Ximo Puig.

Un ahorro que, según ha explicado Mazón al Pleno de las Cortes Valencianas, «lejos de ser el chocolate del loro, equivalen a 200 trasplantes de corazón o medio millón de mamografías».

La referencia a las mamografías no es casual, porque precisamente el Gobierno de Ximo Puig, tal como adelantó OKDIARIO el 8 de marzo de este 2023, había eliminado la segunda lectura de esas mismas mamografías sólo 7 días antes, el 1 de marzo, con el argumento de que no disponía de suficiente personal facultativo. Lo que significa que no había médicos.

Casi un mes después, el 30 de marzo, tal como publicó también OKDIARIO, Ximo Puig cedió finalmente a la presión de los médicos. Y restauró esa segunda lectura de las mamografías .

Este jueves, Mazón ha puesto en valor lo que significa el ahorro del gasto en políticos que ha generado su gobierno traducido, precisamente, a la equivalencia con el valor económico que para la Administración valenciana suponen esa prueba médica. De ahí que, precisamente, se haya referido a las mamografías como: «Esas que dejaron de hacer en el doble chequeo a las mujeres» en una directísima alusión al Ejecutivo de Ximo Puig.