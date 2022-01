El director de cine estadounidense Peter Bogdanovich, responsable entre otras de ‘La última película’ o ‘Luna de papel’, ha fallecido a los 82 años de edad, según ha confirmado su familia.

Bogdanovich ha fallecido por causas naturales poco antes de las 01.00 de la madrugada (hora local estadounidense), de acuerdo con un comunicado remitido por su hija, Antonia Bogdanovich.

«Nos gustaría pedirle respeto por nuestra privacidad mientras lamentamos la muerte de nuestro ser querido, este hombre maravilloso», según un comunicado recogido por la cadena NBC.

Bogdanovich deja tras de sí un extraordinario legado como uno de los grandes representantes del llamado Nuevo Hollywood, una corriente cinematográfica de marcado carácter contracultural y con una nítida influencia europea, así como puerta de entrada a legendarios directores como Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, Martin Scorsese o George Lucas.

El cineasta ha dejado importantes películas como director: “The Last Picture Show” (1971), “Paper Moon” (1973), “Mask” (1985) y “What’s Up, Doc?” (1972), por mencionar algunas, además del documental “Tom Petty and the Heartbreakers: Runnin’ Down a Dream” (2007). Como actor, fue notablemente conocido como el psiquiatra de la psiquiatra de Tony Soprano en “The Sopranos“, y actuó en importantes películas como “Opening Nights” (1977), “While We’re Young” (2014), “Infamous” (2006) y “The Other Side of the Wind” (2018), entre otras.

Director, guionista, productor, escritor, crítico, actor, historiador… Bogdanovich fue doblemente nominado al Oscar por ‘La última película’ (1971), sobre el despertar adolescente, por su dirección y por su guion adaptado. No logró ganar ninguna de las estatuillas, pero los BAFTA si le premiaron por su labor como guionista junto a Larry McMurtry.