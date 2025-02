‘Emilia Pérez’ gana el premio BAFTA a Mejor película de habla no inglesa

La película Emilia Pérez, del director francés Jacques Audiard, ha ganado este domingo el premio BAFTA a Mejor Película de habla no inglesa. En la categoría también estaban nominadas, I’m Still Here (Aún estoy aquí), del cineasta brasileño Walter Salles, así como Kneecap, The Seed of the Sacred Fig (La semilla de la higuera sagrada) y All We Imagine as Light (La luz que imaginamos). Audiard ha asegurado que estaba «muy conmovido» por el reconocimiento. Durante su discurso, ha mostrado su agradecimiento «a todos los que trabajaron incansablemente en la película». También, a Karla Sofía Gascón, quien estaba nominada también en la categoría de mejor actriz.

La actriz española Karla Sofía Gascón es la favorita a mejor actriz en todos los premios cinematográficos de esta temporada por su papel en la película Emilia Pérez. En cambio, ha decidido no asistir a la gala. Tampoco se encuentra en la lista de invitados. Está nominada a mejor actriz y es además la primera mujer transgénero en la historia de los galardones en optar a la máscara dorada.

Netflix ha decidido volver a vetarla de nuevo tras sus polémicos comentarios en redes sociales. La plataforma ha decidido apartarla para proteger las otras nominaciones de la película (11 de los Bafta, 13 de la Academia).

La actriz española se ha visto envuelta en una polémica por una serie de mensajes racistas y xenófobos publicados en redes sociales hace varios años. La española aseguró la semana pasada en un comunicado que se mantendría en «silencio» para no perjudicar a la película en la carrera a los Óscar y dejaría que «el trabajo hable por sí solo».

El veto a la actriz por parte de Netflix y Hollywood ha sido criticado por actores españoles durante la ceremonia de los premios Goya.