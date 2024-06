Vuelven las auroras boreales a España: estos son los mejores días para verlas

Las auroras boreales vuelven a España, este elemento que nos permite disfrutar en primera persona de un espectáculo único, en breve estará de vuelta. Algo extremadamente inusual ha sido poder verlas en nuestro país.

El hecho de poder contemplar una aurora boreal lejos del polo norte tiene su razón de ser si lo comparamos con lo que hemos vivido en años anteriores. La NASA responde as las preguntas de por qué hay este elemento ahora en este lugar del planeta, no es casualidad, es ciencia y volveremos a verlas en breve.

Las auroras boreales vuelven a España

Los expertos están muy pendientes de este fenómeno que ha dejado a medio país pendiente del cielo. Nadie podría esperar que volvieran a verse algo tan espectacular como ese cielo que parece que se ilumina y nos regala momentos de verdadera conexión con la naturaleza.

Fue en el mes de mayo cuando España recibió la llegada de este elemento que se produjo de forma inesperada. La realidad es que los expertos ya las estaban esperando, ya que forman parte de un ciclo que se repite de vez en cuando, en esta rueda perfecta que arranca desde el mismo Sol.

Es la actividad de este astro lo que hace que podamos ver estas auroras boreales. Estamos viviendo un ciclo de máxima actividad solar que supone un extra de tormentas solares que lanzan esas partículas que acaban en nuestra atmosfera convirtiéndose en una explosión de colores en medio de la noche maravillosa.

Las pudimos ver solo hace unas semanas y la buena noticia es que esta actividad solar continua en niveles máximos, por lo que podremos empezar a verlas de nuevo este mes de junio. Justo en el momento en el que necesitamos volver a ver este espectáculo que la primera vez quizás no vimos.

Llegaron por sorpresa e hicieron que muchos dejaran de mirar el teléfono y se centrarán en un cielo que nos dejó una serie de elementos fundamentales que son los que marcaron este periodo. Tenemos fotos de esos días de mayo en las que llegaron a España las auroras boreales y ahora podremos volver a verlas y fotografiarlas.

Desde el canal de El Tiempo están muy pendientes de un cielo que nos ha regalado una serie de momentos especiales que quizás hasta la fecha nunca hubiéramos imaginado que podríamos llegar a vivir.

Estos son los mejores días para verlas

Los expertos de Meteored están pendientes de lo que pasa en el cielo y nos van dando pistas de los mejores días de este mes de junio para ver las auroras boreales, un fenómeno que está más cerca de lo que parece. Para que lleguen a España se deben cumplir una serie de condiciones esenciales.

Los que están pendientes de este fenómeno explican en el canal de El Tiempo: «Una de las pistas más importantes es la observación de una mancha solar específica que estuvo activa durante las auroras boreales que se observaron en España en el pasado, tal y como ha explicado Ryan Frech, astrofísico del National Solar Observatory de EE. UU».

Sigue la explicación: «Las auroras boreales son causadas por partículas cargadas del Sol que interactúan con la magnetosfera de la Tierra. Estas partículas son expulsadas durante las erupciones solares, también conocidas como eyecciones de masa coronal (CME, por sus siglas en inglés)».

Los expertos no tienen ninguna duda que se acabará produciendo un fenómeno similar al que vimos en mayo: «Según los últimos análisis, la mancha solar responsable de las auroras boreales recientes ha mostrado signos de actividad renovada y se espera que cualquier nueva erupción que ocurra en los próximos días tenga el potencial de generar auroras visibles en latitudes más bajas, incluyendo España, aunque en caso de producirse es poco probable que sean de la magnitud de las de mayo».

Tendremos que esperar un poco más, ya que: «Ahora bien, no hay una fecha determinada concreta para dichas auroras se generen. Es descabellado adentrarse en acotar el día o los días de cuando se van a producir. Los expertos apuntan a ellas, pero no determinan la fecha exacta».

Para poder ver las auroras boreales en España necesitamos alejarnos un poco de las ciudades y de la contaminación lumínica que producen, de lo contrario, será imposible que podamos disfrutar de este fenómeno tan especial. Empieza a buscar sitio porque en breve podrás volver a verlas en este ciclo solar tan intenso que nos está dejando este 2024. El norte de España tiene más posibilidades de poder verlas, pero no se descarta que puedan llegar más al sur. En mayo las pudimos ver en puntos que no son nada habituales, no es de extrañar que este mes de junio y dependiendo de estas erupciones solares su incidencia sea mayor.