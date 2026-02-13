La Vía Láctea en febrero 2026: mejores noches y ubicaciones para verla

Mirar la Vía Láctea en febrero no suele estar en la lista de planes épicos del año. Mucha gente asocia la galaxia con noches templadas de verano, camiseta corta y horizonte despejado hacia el sur. Pero ojo, porque febrero de 2026 puede dar mucho juego si sabes cuándo salir y hacia dónde apuntar la mirada. No es el mes más famoso para observar el núcleo galáctico, eso es cierto, pero tiene su encanto. Y bastante.

Aquí vamos a ver qué noches merecen la pena, en qué horarios conviene poner el despertador (sí, tocará madrugar algún día) y qué lugares ofrecen cielos realmente oscuros para disfrutar de la experiencia sin que las farolas arruinen el momento.

¿Se puede ver bien la Vía Láctea en febrero?

Sí, se puede. Pero no exactamente como en julio o agosto.

En febrero, durante las primeras horas de la noche, lo que domina es el tramo invernal de la galaxia, más tenue y discreto. El centro galáctico todavía no se eleva con fuerza hasta la madrugada, especialmente cuando el mes ya está avanzado.

Eso significa que febrero es perfecto para:

Disfrutar de un cielo más limpio y transparente.

Hacer fotografía nocturna con menos humedad.

Observar el plano galáctico junto a constelaciones invernales.

Combinar la salida con objetos de cielo profundo.

Si te interesa la parte fotográfica, merece la pena echar un vistazo a esta guía sobre Fotografía del cielo nocturno febrero 2026.

Mejores noches para ver la Vía Láctea en febrero 2026

La clave absoluta es la Luna. Si hay algo que puede arruinar un plan de observación es un cielo iluminado por una Luna brillante.

En febrero de 2026, el periodo más interesante estará alrededor de la Luna Nueva. Las fechas más recomendables serán:

Del 16 al 21 de febrero.

Especialmente las noches del 17 y 18.

Durante esos días, la ausencia de luz lunar permitirá que el contraste del cielo sea mucho mayor, algo fundamental para distinguir la franja lechosa de la galaxia.

Para revisar fases lunares exactas y otros fenómenos interesantes del mes, conviene consultar el calendario de Eventos astronómicos febrero 2026.

¿A qué hora mirar?

Aquí viene la parte estratégica.

En febrero, los horarios cambian respecto al verano:

Entre las 20:00 y las 23:00 se aprecia el arco galáctico invernal.

Entre las 05:00 y las 07:00 empieza a asomar la zona más rica hacia el sureste.

A finales de mes, el centro galáctico se deja ver tímidamente antes del amanecer.

Hacia dónde mirar en febrero

En el hemisferio norte conviene orientarse hacia el este y sureste, especialmente en la madrugada.

Un buen truco es localizar primero el Cinturón de Orión. Desde ahí es más fácil identificar el plano galáctico que cruza el cielo. Durante la primera parte de la noche, la franja atraviesa zonas cercanas a Auriga, Géminis y Monoceros.

Mejores ubicaciones en España para ver la Vía Láctea

Salir de ciudad es casi obligatorio. La contaminación lumínica es el gran enemigo silencioso.

Parque Nacional del Teide (Tenerife)

El Parque Nacional del Teide es, sencillamente, un lujo astronómico. Altitud elevada, atmósfera estable y normativas estrictas contra la contaminación lumínica. En febrero, las noches suelen ser frías pero increíblemente nítidas.

Sierra de Gredos

La Sierra de Gredos ofrece múltiples puntos elevados con cielos oscuros. Tras el paso de un frente frío, la transparencia puede ser espectacular. Eso sí, abrigo imprescindible.

Parque Nacional de Monfragüe

El Parque Nacional de Monfragüe es Reserva Starlight y un clásico para quienes viven en la zona centro o suroeste peninsular. En invierno, la menor afluencia de visitantes añade tranquilidad al plan.

Objetos interesantes cerca de la Vía Láctea en febrero

Aunque el núcleo galáctico no sea protagonista todavía, febrero ofrece buenos objetivos de cielo profundo.

Puedes ampliar información en esta recopilación de Objetos Messier fáciles de localizar febrero 2026.

Entre los más recomendables están:

El Cúmulo del Pesebre (M44).

La Nebulosa de Orión (M42).

M35 en Géminis.

M41 en Canis Major.

Con prismáticos sencillos ya se aprecian detalles interesantes. Y si llevas un pequeño telescopio, la experiencia mejora notablemente.

¿Merece la pena febrero frente al verano?

Depende de lo que busques. El verano es más llamativo, nadie lo discute. Pero febrero tiene algo especial. Hay menos gente en los miradores astronómicos, menos ruido, menos coches. El aire suele ser más seco. Y el cielo, cuando está despejado, parece más profundo.

Si te atrae la idea de salir una noche fría, bien preparado, con el silencio casi absoluto alrededor y la galaxia dibujándose poco a poco sobre tu cabeza, febrero puede convertirse en una sorpresa muy agradable.

No es cuestión de suerte, sino de elegir bien el momento. Con un cielo oscuro, algo de paciencia y ropa adecuada, febrero puede regalarte una experiencia astronómica distinta, más tranquila y quizá más íntima. A veces no hace falta esperar al verano para mirar hacia arriba y dejarse impresionar.