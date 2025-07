Ver para creer: buscan muestras de heces humanas para hallar la cura de la próxima pandemia mundial

La cura de la próxima pandemia mundial podría estar en un lugar del todo inesperado, nada más y nada menos que en las muestras de heces humanas que están analizando los expertos. Son muchos los que se centran en esta forma de analizar un elemento que representan los deshechos que el cuerpo humano no necesita de tal forma que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener en cuenta. Por lo que, habrá llegado esta investigación para convertirse en una de las más extrañas jamás vista.

Para creer hay que ver

La cura de la próxima pandemia mundial está en las heces

Las heces de cada humano pueden revelar los secretos de la próxima pandemia mundial. Sobre todo, si tenemos en consideración algunas situaciones que serán esenciales en estos días en los que hemos aprendido que una pandemia puede aparecer en cualquier momento.

Los expertos de Microbiota Volt explican que: «La diversidad microbiana está amenazada a nivel mundial por la urbanización y el cambio ambiental que se desarrolla a un ritmo sin precedentes (1,2). En analogía con el Svalbard Global Seed Vault, la iniciativa Microbiota Vault tiene como punto de preservar la biodiversidad de la microbiota asociada al ser humano, aunque todavía es posible, mediante la construcción de una institución para el almacenamiento y preservación seguros de muestras y colecciones de microbiota. La Bóveda de Microbiota interactuará estrechamente con las colecciones de trabajo locales de todo el mundo. Por lo tanto, el Microbiota Vault es compatible con One Health».

Estas heces pueden dar información importante e incluso salvar a la humanidad, el proyecto se basa en varios puntos que debemos conocer: «Habilitar. La Bóveda de Microbiota fortalece la capacidad de las colecciones locales al proporcionar protocolos avanzados y un soporte integral, mejorando su capacidad para recopilar y preservar muestras significativas.

Conservar. La Bóveda de Microbiota actúa en nombre de las colecciones locales, proporcionando un almacenamiento seguro de respaldo de muestras microbianas, salvaguardando estos recursos vitales para la salud humana y ambiental para las generaciones futuras. Conectar. La Bóveda de Microbiota apoya la investigación y la colaboración global a través de su red y el suministro de datos de muestra de acceso abierto».

Son varios los países implicados en este tipo de iniciativa: «El estudio de viabilidad encontró que la iniciativa Microbiota Vault tiene una gran importancia y potencial. Fue apoyado por instituciones y universidades sin fines de lucro activas en el campo del microbioma intestinal humano, como la Fundación Suiza Gebert Rüf junto con la Fundación Seerave, la Fundación Calouste Gulbenkian (Portugal), la Universidad Rutgers (EE. UU.), la Universidad de Kiel (Alemania), el Instituto Canadiense de Investigación Avanzada (Canadá), Bengt E. Fundación del simposio Gustafsson (afiliada al Karolinska Institutet, Suecia) y a la Escuela de Medicina de UC San Diego (EE. UU.)».

Tal y como se presenta esta organización su objetivo puede ser vital para salvar a la humanidad: «Una motivación detrás de la iniciativa Microbiota Vault es el papel esencial que desempeñan los microbios evolucionados naturalmente en los ecosistemas, incluidos los humanos. Reconociendo la conexión de los humanos, nuestros animales domesticados y el medio ambiente, la Bóveda de Microbiota tiene una perspectiva de One Health. Si bien aún queda mucho por descubrir sobre las funciones precisas de los microbios en los ecosistemas naturales y cómo restaurarlos por completo, es nuestra obligación moral con las generaciones futuras preservar esta diversidad. El objetivo de esta iniciativa es fomentar un esfuerzo inclusivo y global para preservar estas comunidades microbianas. La Bóveda de Microbiota es intencionalmente no comercial. No funciona, pero fomenta la investigación. En un mundo que se enfrenta a una crisis de extinción impulsada en parte por el impacto de las tecnologías avanzadas en nuestro microbioma y, por lo tanto, en la salud humana, así como animal y ambiental, la Bóveda de Microbiota está tomando acciones equitativas y moralmente sólidas que benefician a toda la humanidad. El Microbiota Vault se compromete a servir a las colecciones locales para preservar los microbiomas, educar a la comunidad global y fomentar la conectividad para la investigación. El marco de Microbiota Vault proporciona una base para trabajar hacia formas equitativas e inclusivas de soberanía y gobernanza en la investigación del microbioma, que permitirán la restauración futura de microbiomas humanos, animales, vegetales y ambientales perturbados».